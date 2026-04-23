Україна сформувала склад делегації для участі у конференції ООН з нерозповсюдження ядерної зброї

Президент затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на конференції у Нью-Йорку з 27 квітня по 22 травня 2026 року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №330/2026 про утворення делегації для участі у Конференції 2026 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться з 27 квітня по 22 травня у Нью-Йорку (США).

Згідно з документом, делегацію очолить заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Його заступником визначено постійного представника України при ООН Андрія Мельника.

До складу делегації також увійшли:

- заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Олексій Будик;

- другий секретар Постійного представництва України при ООН Анатолій Зленко;

- заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Анатолій Куцевол;

- головний спеціаліст — державний інспектор Держатомрегулювання Сергій Лопатін;

- директор департаменту міжнародної безпеки та оборони МЗС Сергій Шутенко.

Міністерству закордонних справ доручено затвердити вказівки для делегації щодо участі в конференції.

Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування участі у заході окремих членів делегації — Олексія Будика, Сергія Лопатіна та Анатолія Куцевола.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.