Україна сформувала склад делегації для участі у конференції ООН з нерозповсюдження ядерної зброї
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №330/2026 про утворення делегації для участі у Конференції 2026 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка відбудеться з 27 квітня по 22 травня у Нью-Йорку (США).
Згідно з документом, делегацію очолить заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Його заступником визначено постійного представника України при ООН Андрія Мельника.
До складу делегації також увійшли:
- заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Олексій Будик;
- другий секретар Постійного представництва України при ООН Анатолій Зленко;
- заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Анатолій Куцевол;
- головний спеціаліст — державний інспектор Держатомрегулювання Сергій Лопатін;
- директор департаменту міжнародної безпеки та оборони МЗС Сергій Шутенко.
Міністерству закордонних справ доручено затвердити вказівки для делегації щодо участі в конференції.
Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування участі у заході окремих членів делегації — Олексія Будика, Сергія Лопатіна та Анатолія Куцевола.
