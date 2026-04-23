Украина сформировала состав делегации для участия в конференции ООН по нераспространению ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №330/2026 о формировании делегации для участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится с 27 апреля по 22 мая в Нью-Йорке (США).
Согласно документу, делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко. Его заместителем назначен постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
В состав делегации также вошли:
- заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Алексей Будык;
- второй секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Анатолий Зленко;
- заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Куцевол;
- главный специалист — государственный инспектор Госатомрегулирования Сергей Лопатин;
- директор департамента международной безопасности и обороны МИД Сергей Шутенко.
Министерству иностранных дел поручено утвердить инструкции для делегации относительно участия в конференции.
Кабинет Министров должен обеспечить финансирование участия в мероприятии отдельных членов делегации — Алексея Будика, Сергея Лопатина и Анатолия Куцевола.
