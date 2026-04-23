Артем Борисевич очолив управління СБУ в Києві та області: також відбулися ротації в регіонах

Президент призначив нових керівників СБУ в Харкові та Херсоні.

Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Відповідно до указу, цю посаду обійняв Артем Борисевич, якого перед цим звільнили з посади начальника Управління СБУ в Херсонській області.

Водночас із посади начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області звільнено Артема Бондаренка.

Кадрові зміни торкнулися й регіонів. Президент звільнив Олександра Куця з посади начальника Управління СБУ в Харківській області.

На вакантні посади вже призначено нових керівників: Володимир Ваврух очолив Управління СБУ в Херсонській області, а Денис Лутій — Управління СБУ в Харківській області.

