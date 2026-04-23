  1. В Україні

Артем Борисевич очолив управління СБУ в Києві та області: також відбулися ротації в регіонах

10:57, 23 квітня 2026
Президент призначив нових керівників СБУ в Харкові та Херсоні.
Джерело фото: nikvesti.com
Президент Володимир Зеленський призначив нового начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Відповідно до указу, цю посаду обійняв Артем Борисевич, якого перед цим звільнили з посади начальника Управління СБУ в Херсонській області.

Водночас із посади начальника Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області звільнено Артема Бондаренка.

Кадрові зміни торкнулися й регіонів. Президент звільнив Олександра Куця з посади начальника Управління СБУ в Харківській області.

На вакантні посади вже призначено нових керівників: Володимир Ваврух очолив Управління СБУ в Херсонській області, а Денис Лутій — Управління СБУ в Харківській області.

СБУ президент указ Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кадрове перезавантаження ВАКС: розпочинаються фінальні засідання ВККС

24 квітня 2026 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочинає фінальні засідання за участі фіналістів конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Сину відмовили у виплатах зниклої матері-військової через відсутність довідки про спільне проживання: чому суд став на його бік

Суд визнав протиправною відмову у виплаті грошового забезпечення, якщо у рішенні не зазначено передбачених Порядком № 884 підстав.

43 запити та приватний інтерес: як рішення РАУ змінює правила подання адвокатських запитів

Рада адвокатів України встановила нові правила боротьби з фейковим представництвом адвокатів.

Податкова перевірка не є підставою для розкриття банківської таємниці — позиція ВС

Верховний Суд відмовив податковій у доступі до банківської таємниці, оскільки вона не довела підстав і необхідність отримання цих даних.

Гуманітарні автобуси можуть вивести на маршрути через проблеми з транспортом: в Раді готують зміни

У Раді пропонують дозволити використання гуманітарних автобусів для міжміських і приміських пасажирських перевезень у період воєнного стану.

Судово-юридична газета

