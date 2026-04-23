Артем Борисевич возглавил управление СБУ в Киеве и области: также прошли ротации в регионах

Президент назначил новых руководителей СБУ в Харькове и Херсоне.

Источник фото: nikvesti.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

В соответствии с указом, эту должность занял Артем Борисевич, которого перед этим уволили с должности начальника Управления СБУ в Херсонской области.

В то же время с должности начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области уволен Артем Бондаренко.

Кадровые изменения коснулись и регионов. Президент уволил Александра Куца с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области.

На вакантные должности уже назначены новые руководители: Владимир Ваврух возглавил Управление СБУ в Херсонской области, а Денис Лутий — Управление СБУ в Харьковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.