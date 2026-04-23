Суди розглядають десятки справ про недостовірне декларування — результати перевірок НАЗК

НАЗК виявило порушення у майже всіх перевірених деклараціях за перший квартал 2026 року, лише в одній не було.

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 224 повні перевірки декларацій за перші три місяці 2026 року, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення встановлено у 223 випадках.

За даними НАЗК, у 135 деклараціях (62% від усіх перевірених) виявлено ознаки недостовірних відомостей на загальну суму понад 1 млрд грн. Ще у двох деклараціях зафіксовано ознаки необґрунтованості активів на понад 11,9 млн грн, а у трьох — ознаки незаконного збагачення на понад 58 млн грн.

З початку року за результатами розгляду 41 обґрунтованого висновку НАЗК правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження. Матеріали ще восьми перевірок долучено до вже існуючих справ.

У березні агентство скерувало до компетентних органів 38 висновків за ознаками кримінальних порушень, а також 18 матеріалів щодо адміністративних правопорушень.

Загалом із початку 2026 року НАЗК направило 124 обґрунтовані висновки.

Суди у різних регіонах України вже ухвалили низку рішень за матеріалами агентства. Зокрема, у березні суди розглядали справи щодо посадовців з Вінниці, Харкова, Львова, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Рішення судів у березні

Вінницький міський суд визнав винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) (завідомо недостовірне декларування), заступника начальника Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП, та постановив стягнути в дохід держави 34 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Індустріальний районний суд міста Харкова визнав винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП експерта - члена МСЕК Комунального закладу охорони здоров’я «Обласного центру медико-соціальної експертизи», наклавши штраф у розмірі 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Шевченківський районний суд міста Львова визнав винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП заступника директора ТОВ «Львівський радіоремонтний завод» та постановив стягнути в дохід держави 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Липовецький районний суд Вінницької області визнав винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП старосту села Лозувата, та постановив стягнути в дохід держави штраф у розмірі 25,5 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП головного спеціаліста Богинівської сільської ради Синельниківського району Дніпропетровської області, наклавши штраф у розмірі 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін постанову Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, якою визнано винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, депутата Хмельницької міської ради, накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Оржицький районний суд Полтавської області визнав винним за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП старшого секретаря Оржицького районного суду Полтавської області, накладено штраф у розмірі 17 тис. грн. Постанова набрала законної сили.

Загалом у 2024–2026 роках за матеріалами повних перевірок НАЗК суди винесли 12 обвинувальних вироків, що набрали законної сили, а також одну ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Наразі у судах перебуває 56 обвинувальних актів за недостовірне декларування та ще два — за незаконне збагачення.

