Суды рассматривают десятки дел о недостоверном декларировании — результаты проверок НАПК

НАПК выявило нарушения почти во всех проверенных декларациях за первый квартал 2026 года, лишь в одной их не было.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило 224 полные проверки деклараций за первые три месяца 2026 года, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения установлены в 223 случаях.

По данным НАПК, в 135 декларациях (62% от всех проверенных) выявлены признаки недостоверных сведений на общую сумму более 1 млрд грн. Еще в двух декларациях зафиксированы признаки необоснованности активов на более чем 11,9 млн грн, а в трех — признаки незаконного обогащения на более чем 58 млн грн.

С начала года по результатам рассмотрения 41 обоснованного заключения НАПК правоохранительные органы открыли уголовные производства. Материалы еще восьми проверок приобщены к уже существующим делам.

В марте агентство направило в компетентные органы 38 заключений по признакам уголовных нарушений, а также 18 материалов по административным правонарушениям.

В целом с начала 2026 года НАПК направило 124 обоснованных заключения.

Суды в разных регионах Украины уже приняли ряд решений по материалам агентства. В частности, в марте суды рассматривали дела в отношении должностных лиц из Винницы, Харькова, Львова, Полтавской и Днепропетровской областей.

Решения судов в марте

Винницкий городской суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) (заведомо недостоверное декларирование), заместителя начальника Винницкого объединенного городского ТЦК и СП и постановил взыскать в доход государства 34 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Индустриальный районный суд города Харькова признал виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП эксперта — члена МСЭК коммунального учреждения здравоохранения «Областного центра медико-социальной экспертизы», наложив штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Шевченковский районный суд города Львова признал виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП заместителя директора ООО «Львовский радиоремонтный завод» и постановил взыскать в доход государства 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Липовецкий районный суд Винницкой области признал виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП старосту села Лозуватая и постановил взыскать в доход государства штраф в размере 25,5 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Петропавловский районный суд Днепропетровской области признал виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП главного специалиста Богиновского сельского совета Синельниковского района Днепропетровской области, наложив штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений постановление Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области, которым признан виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП депутат Хмельницкого городского совета, наложен штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

Оржицкий районный суд Полтавской области признал виновным по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП старшего секретаря Оржицкого районного суда Полтавской области, наложен штраф в размере 17 тыс. грн. Постановление вступило в законную силу.

В целом за 2024–2026 годы по материалам полных проверок НАПК суды вынесли 12 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, а также одно определение об освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. В настоящее время в судах находится 56 обвинительных актов по недостоверному декларированию и еще два — по незаконному обогащению.

