Військові документи 17-річних хлопців перевірятимуть прямо в школах через е-вод — Міноборони

Міністерство оборони України пояснює, що навчальні заклади повинні перевіряти наявність військово-облікового документа у учнів призовного віку. Для більшості з них такий документ уже оформлений в електронному вигляді.

Електронний військово-обліковий документ можна пред’явити через застосунок «Резерв+», на порталі «Дія» або у роздрукованому вигляді з QR-кодом. Саме цей формат вважається стандартним, і вимагати інші варіанти документа школа не має підстав.

Чому школа взагалі цікавиться військовим обліком

Питання виникає щороку – особливо під час зарахування до старших класів або перед вступною кампанією. Батьки отримують від адміністрації навчального закладу запит надати військово-обліковий документ.

Школи запитують цей документ не з власної ініціативи. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1487 від 30 грудня 2022 року «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів», заклади освіти належать до кола організацій, зобов'язаних вести персональний військовий облік. Це означає, що школа перевіряє наявність ВОД в учнів і зберігає відповідні відомості в особових справах. Це обов'язок закладу, а не довільна вимога конкретної адміністрації.

Тому вимога надати ВОД – законна. Питання лише в тому, яку саме форму документа школа має право прийняти.

Що таке е-ВОД і яку силу він має

Електронний військово-обліковий документ – це цифрова версія ВОД, яку призовник, військовозобов'язаний або резервіст може сформувати самостійно через застосунок Резерв+ або через портал Дія. Документ містить актуальні відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і має QR-код для перевірки.

Правовий статус е-ВОД визначений пунктом 9 Постанови КМУ №559 від 16 травня 2024 року «Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів»: електронний військово-обліковий документ у будь-якій формі – відображений на екрані телефону або роздрукований – має однакову юридичну силу незалежно від форми пред'явлення.

Це не рекомендація – це пряма норма закону. Для звичайного учня-призовника е-ВОД є стандартною формою документа, а не цифровою альтернативою паперовому. Вимагати щось інше школа не має права.

Важливо враховувати термін дії: е-ВОД дійсний протягом одного року з дати формування. Якщо рік минув – документ потрібно оновити через Резерв+.

Який документ потрібен юнаку і як його отримати

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», щороку з 1 січня до 31 липня громадяни чоловічої статі, яким у відповідному році виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників. Відбувається це двома способами:

через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних в електронному кабінеті призовника;

шляхом особистого прибуття до районного ТЦК та СП.

Після взяття на облік юнак отримує військово-обліковий документ. Для переважної більшості призовників він оформляється в електронній формі – через застосунок Резерв+ або портал Дія. Паперова форма з ТЦК передбачена лише для окремих специфічних категорій – зокрема, військовозобов'язаних та резервістів СБУ і розвідувальних органів.

Якщо юнак ще не перебуває на обліку, е-ВОД у нього не буде, оскільки документ формується на підставі даних реєстру. У такому випадку школа як орган персонального обліку може нагадати про необхідність з'явитися до ТЦК у встановлені строки.

Отже, для звичайного учня-призовника е-ВОД – це не альтернатива паперовому документу, а основна і стандартна форма його військово-облікового документа.

Як школа перевіряє е-ВОД

Перевірка паперового документа проста. Уповноважений представник закладу освіти зчитує QR-код за допомогою застосунку Резерв+. Застосунок відображає актуальні відомості з реєстру: прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, рєстраційний номер облікової картки платника податків, категорію обліку та ТЦК, в якому юнак перебуває на обліку.

Якщо в школі немає технічної можливості зчитати QR-код, перевірку можна здійснити у районному ТЦК за місцем розташування закладу. Також допустимо надати роздрукований е-ВОД для долучення до особової справи – роздрукована версія має таку ж силу, як і цифрова.

