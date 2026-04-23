Военные документы 17-летних ребят будут проверять прямо в школах через е-вод — Минобороны

Сгенерировать электронный военно-учетный документ можно самостоятельно через приложение «Резерв+» или портал «Дия».

Министерство обороны Украины разъясняет, что учебные заведения обязаны проверять наличие военно-учётного документа у учащихся призывного возраста. Для большинства из них такой документ уже оформлен в электронном виде.

Электронный военно-учётный документ можно предъявить через приложение «Резерв+», на портале «Дія» или в распечатанном виде с QR-кодом. Именно этот формат считается стандартным, и требовать другие варианты документа школа не имеет оснований.

Почему школа вообще интересуется воинским учётом

Этот вопрос возникает ежегодно — особенно при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией. Родители получают от администрации учебного заведения запрос предоставить военно-учётный документ.

Школы запрашивают этот документ не по собственной инициативе. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учёта призывников, военнообязанных и резервистов», учебные заведения входят в перечень организаций, обязанных вести персональный воинский учёт. Это означает, что школа проверяет наличие ВУД у учащихся и хранит соответствующие сведения в личных делах. Это обязанность учреждения, а не произвольное требование администрации.

Поэтому требование предоставить военно-учётный документ является законным. Вопрос лишь в том, какую именно форму документа школа имеет право принять.

Что такое электронный ВУД и какую силу он имеет

Электронный военно-учётный документ — это цифровая версия ВУД, которую призывник, военнообязанный или резервист может самостоятельно сформировать через приложение «Резерв+» или портал «Дія». Документ содержит актуальные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и имеет QR-код для проверки.

Правовой статус электронного ВУД определён пунктом 9 Постановления Кабмина №559 от 16 мая 2024 года «Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учётного документа для призывников, военнообязанных и резервистов»: электронный документ в любой форме — отображённый на экране телефона или распечатанный — имеет одинаковую юридическую силу независимо от способа предъявления.

Это не рекомендация, а прямая норма закона. Для обычного учащегося призывного возраста электронный ВУД является стандартной формой документа, а не альтернативой бумажному. Требовать что-либо другое школа не вправе.

Важно учитывать срок действия: электронный ВУД действителен в течение одного года с даты формирования. По истечении этого срока документ необходимо обновить через «Резерв+».

Какой документ нужен юноше и как его получить

Согласно части третьей статьи 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», ежегодно с 1 января по 31 июля граждане мужского пола, которым в соответствующем году исполняется 17 лет, берутся на воинский учёт призывников. Это происходит двумя способами:

через электронную идентификацию и уточнение персональных данных в электронном кабинете призывника;

путём личного прибытия в районный ТЦК и СП.

После постановки на учёт юноша получает военно-учётный документ. Для большинства призывников он оформляется в электронной форме — через приложение «Резерв+» или портал «Дія». Бумажная форма в ТЦК предусмотрена лишь для отдельных специфических категорий — в частности, военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов.

Если юноша ещё не состоит на учёте, электронного ВУД у него не будет, поскольку документ формируется на основании данных реестра. В таком случае школа как орган персонального учёта может напомнить о необходимости явиться в ТЦК в установленные сроки.

Таким образом, для обычного учащегося призывного возраста электронный ВУД — это не альтернатива бумажному документу, а основная и стандартная форма военно-учётного документа.

Как школа проверяет электронный ВУД

Проверка документа осуществляется с помощью QR-кода. Уполномоченный представитель учебного заведения считывает его через приложение «Резерв+», после чего отображаются актуальные данные из реестра: фамилия, имя и отчество, дата рождения, регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика, категория учёта и ТЦК, в котором состоит на учёте.

Если у школы нет технической возможности считать QR-код, проверка может быть проведена в районном ТЦК по месту расположения учебного заведения. Также допускается предоставление распечатанного электронного документа для личного дела — он имеет такую же юридическую силу, как и цифровая версия.

