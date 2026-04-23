Вимагання $30 тисяч і погрози передовою: в Одесі суд обрав запобіжні заходи чотирьом військовим ТЦК та поліцейському

Суд в Одесі обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для поліцейського та чотирьох військових ТЦК.

У Хаджибейському райсуді Одеси 23 квітня обрали запобіжні заходи поліцейському та чотирьом військовослужбовцям Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

П’ятьом підозрюваним інкримінують дві статті Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжуючих обставин; ч. 4 ст. 187 — розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства, повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Усіх фігурантів відправили під варту на 60 діб без права застави.

За даними слідства, підозрювані на вулиці викрали чоловіка, силоміць заштовхали в автобус та возили містом. Чинили психічний та фізичний примус, погрожували зброєю, вчинити розправу, били та вимагали гроші.



Також вони вимагали від потерпілого 30 000 доларів США. Потерпілий є учасником бойових дій, оскільки з початком повномасштабного вторгнення він добровільно пішов захищати країну та був поранений.

Під час нападу та викрадення чоловік отримав тілесні ушкодження та зараз перебуває у лікарні.

