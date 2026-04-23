Требования $30 тысяч и угрозы передовой: в Одессе суд избрал меры пресечения четырем военным ТЦК и полицейскому

17:50, 23 апреля 2026
Суд в Одессе избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для полицейского и четырех военных ТЦК
фото: прокуратура
В Хаджибейском райсуде Одессы 23 апреля избрали меры пресечения полицейскому и четырем военнослужащим Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Пятерым подозреваемым инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 146 — незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах; ч. 4 ст. 187 – разбой, совершенный группой лиц с применением насилия, сообщает Одесская областная прокуратура.

Всех фигурантов отправили под стражу на 60 суток без залога.

По данным следствия, подозреваемые на улице похитили мужчину, силой затолкали в автобус и возили по городу. Совершали психическое и физическое принуждение, угрожали оружием, расправились, избивали и требовали деньги.

Также они потребовали от потерпевшего 30 000 долларов США. Потерпевший является участником боевых действий, поскольку с началом полномасштабного вторжения он добровольно пошел защищать страну и был ранен.

Во время нападения и похищения мужчина получил телесные повреждения и находится в больнице.

