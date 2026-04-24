ДПС розробляє IT-рішення для формування єдиного ризик-орієнтованого підходу при аналізі міжнародної діяльності платників податків

Леся Карнаух під час міжнародної конференції представила результати роботи ДПС у сферах трансфертного ціноутворення, цифровізації та інтеграції України до глобальної системи податкової прозорості, а також окреслила подальший рух до міжнародних податкових стандартів.

Нещодавня участь Голови ДПС Лесі Карнаух у 26-ій міжнародній конференції «США та Європа: тенденції у сфері податкової практики» стала приводом прозвітувати про досягнення ДПС у таких напрямках: ТЦУ, цифровізації ДПС, інтеграції України у глобальну систему податкової прозорості та руху до міжнародних податкових стандартів.

Трансфертне ціноутворення. Українські компанії виходять на міжнародні ринки, інтегруються у глобальні ланцюги постачання, стають частиною міжнародних груп. Тому щороку ДПС аналізує контрольовані операції на 47 млрд євро, які здійснюють понад 2,5 тисячі платників податків. ДПС працює над тим, щоб прибуток оподатковувався там, де створюється економічна вартість. Щоб прибуток не лише не виводився з України, а й повертався до національної економіки.

Цифрова податкова. Онлайн-сервісами податкової користуються мільйони користувачів. ДПС вже працює над модернізацією Електронного кабінету платника податків. Розвиває мобільні рішення, удосконалює процеси з даними та аналітикою, запровадила електронний аудит. Мінімум людського втручання, data-driven адміністрування, інтеграція з міжнародними системами обміну даними, розширення цифрових податкових послуг для громадян в Дії – це те над чим ДПС працює, і це те, що відповідає європейським вимогам.

Більше того, для впровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері трансфертного ціноутворення розроблено та впроваджено аналітичну систему Big Data TP. Це комплексний аналіз великих масивів даних у стандартизованому форматі, який дозволяє своєчасно виявляти відхилення у ціноутворенні та рівнях рентабельності.

Крім того ДПС розробляє IT-рішення ITARIS для формування єдиного ризик-орієнтованого підходу при аналізі міжнародної діяльності платників податків, у тому числі контрольованих іноземних компаній, діяльності представництв нерезидентів тощо.

Інтеграція у глобальну систему податкової прозорості. Це частина реалізації Плану дій BEPS. ДПС прагне підвищити прозорість діяльності міжнародних груп компаній та не допускати розмивання податкової бази. Вже впроваджено механізм Country-by-Country Reporting, здійснюється міжнародний обмін інформацією. Зараз ДПС баче цілісну картину розподілу доходів, прибутку, податків та економічної присутності міжнародних груп компаній у розрізі юрисдикцій. За результатами аналізу в Україні ідентифіковано 728 міжнародних груп компаній з доходом понад 750 млн євро і ця цифра щорічно збільшується.

Рух до міжнародних стандартів: BEPS, ATAD, GAAR, Pillar Two. Це системні зміни, основна мета яких – прозорість, справедливість і оподаткування там, де створюється вартість. ДПС гармонізує законодавство з підходами OECD та ЄС, впроваджує інструменти протидії розмиванню бази та формує передбачуване середовище для бізнесу.

