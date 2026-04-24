ГНС разрабатывает IT-решения для формирования единого риск-ориентированного подхода при анализе международной деятельности налогоплательщиков

13:00, 24 апреля 2026
Леся Карнаух во время международной конференции представила результаты работы ГНС в сферах трансфертного ценообразования, цифровизации и интеграции Украины в глобальную систему налоговой прозрачности, а также наметила дальнейшее движение к международным налоговым стандартам.
Недавнее участие руководителя ГНС Леси Карнаух в 26-й международной конференции «США и Европа: тенденции в сфере налоговой практики» стало поводом отчитаться о достижениях ГНС в таких направлениях: ТЦО, цифровизации ГНС, интеграции Украины в глобальную систему налоговой прозрачности и движения к международным налоговым стандартам.

Трансфертное ценообразование. Украинские компании выходят на международные рынки, интегрируются в глобальные цепи поставок, становятся частью международных групп. Поэтому ежегодно ГНС анализирует контролируемые операции на 47 млрд евро, которые осуществляют более 2,5 тысяч налогоплательщиков. ГНС работает над тем, чтобы прибыль облагалась налогом там, где создается экономическая стоимость. Чтобы прибыль не только не выводилась из Украины, но и возвращалась в национальную экономику.

Цифровая налоговая. Онлайн-сервисами налоговой пользуются миллионы пользователей. ГНС уже работает над модернизацией Электронного кабинета налогоплательщика. Развивает мобильные решения, совершенствует процессы по данным и аналитике, внедрила электронный аудит. Минимум человеческого вмешательства, data-driven администрирования, интеграция с международными системами обмена данными, расширение цифровых налоговых услуг для граждан в Дії – это то, над чем ГНС работает, и это то, что соответствует европейским требованиям.

Более того, для внедрения риск-ориентированного подхода в сфере трансфертного ценообразования разработана и внедрена аналитическая система Big Data TP. Это комплексный анализ больших массивов данных в стандартизированном формате, позволяющий своевременно выявлять отклонения в ценообразовании и уровнях рентабельности.

Кроме того, ГНС разрабатывает IT-решения ITARIS для формирования единого риск-ориентированного подхода при анализе международной деятельности налогоплательщиков, в том числе контролируемых иностранных компаний, деятельности представительств нерезидентов и т.д.

Интеграция в глобальную систему налоговой прозрачности. Это часть реализации Плана действий BEPS. ГНС стремится повысить прозрачность деятельности международных групп компаний и не допускать размывание налоговой базы. Уже внедрен механизм Country-by-Country Reporting, осуществляется международный обмен информацией. Сейчас ГНС видит целостную картину распределения доходов, прибыли, налогов и экономического присутствия международных групп компаний в разрезе юрисдикций. По результатам анализа в Украине идентифицировано 728 международных групп компаний с доходом более 750 млн. евро и эта цифра ежегодно увеличивается.

Движение к международным стандартам: BEPS, ATAD, GAAR, Pillar Two. Это системные изменения, основная цель которых – прозрачность, справедливость и обложение налогами там, где создается стоимость. ГНС гармонизирует законодательство с подходами OECD и ЕС, внедряет инструменты противодействия размыванию базы и формирует предсказуемую среду для бизнеса.

