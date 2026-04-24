  1. В Україні

Кабмін відкоригував Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок

15:06, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Внесені Урядом зміни дозволять точніше оцінювати сільськогосподарські землі та сприятимуть спрощенню отримання необхідної інформації про розрахунок нормативної грошової оцінки, від якої напряму залежить, зокрема, податкове навантаження аграріїв.
Кабмін відкоригував Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок
фото: КМУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тепер під час  оцінки земельних ділянок будуть враховуватися кліматичні зміни та наслідки руйнування Каховського гідровузла для південних регіонів. Йдеться насамперед про уточнення підходів до оцінки ріллі у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Під час оцінки тепер враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення», — прокоментувала зміни Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Рішення також спрощує роботу з витягами з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. Зокрема, у заяві можна буде вказати дату, на яку заявник хоче отримати значення оцінки. Крім того, сам витяг міститиме більше інформації про характеристики земельної ділянки та складові розрахунку. Це дасть змогу власникам і користувачам землі чітко бачити, як саме сформовано оцінку.

«Ми оновлюємо підходи до нормативної грошової оцінки землі так, щоб вона точніше відображала реальні умови, в яких сьогодні працюють аграрії. Для південних регіонів, які зазнали суттєвого впливу кліматичних змін і наслідків руйнування Каховського гідровузла, це питання об’єктивності та економічної справедливості. Водночас ми робимо систему зрозумілішою і прозорішою: люди та бізнес повинні бачити не лише кінцеву цифру, а й логіку її формування», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Очікується, що запроваджені зміни забезпечать більш точну і справедливу оцінку вартості земель, від якої напряму залежить, зокрема, податкове навантаження аграріїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

уряд Кабінет Міністрів України земля

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]