Кабмін відкоригував Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок
Тепер під час оцінки земельних ділянок будуть враховуватися кліматичні зміни та наслідки руйнування Каховського гідровузла для південних регіонів. Йдеться насамперед про уточнення підходів до оцінки ріллі у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
«Під час оцінки тепер враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення», — прокоментувала зміни Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Рішення також спрощує роботу з витягами з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. Зокрема, у заяві можна буде вказати дату, на яку заявник хоче отримати значення оцінки. Крім того, сам витяг міститиме більше інформації про характеристики земельної ділянки та складові розрахунку. Це дасть змогу власникам і користувачам землі чітко бачити, як саме сформовано оцінку.
«Ми оновлюємо підходи до нормативної грошової оцінки землі так, щоб вона точніше відображала реальні умови, в яких сьогодні працюють аграрії. Для південних регіонів, які зазнали суттєвого впливу кліматичних змін і наслідків руйнування Каховського гідровузла, це питання об’єктивності та економічної справедливості. Водночас ми робимо систему зрозумілішою і прозорішою: люди та бізнес повинні бачити не лише кінцеву цифру, а й логіку її формування», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.
Очікується, що запроваджені зміни забезпечать більш точну і справедливу оцінку вартості земель, від якої напряму залежить, зокрема, податкове навантаження аграріїв.
