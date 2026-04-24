Кабмин откорректировал Методику нормативной денежной оценки земельных участков

Внесенные Правительством изменения позволят более точно оценивать сельскохозяйственные земли и будут способствовать упрощению получения необходимой информации о расчете нормативной денежной оценки, от которой напрямую зависит, в частности, налоговая нагрузка аграриев.

Теперь при оценке земельных участков будут учитываться климатические изменения и последствия разрушения Каховского гидроузла для южных регионов. Речь идет, прежде всего, об уточнении подходов к оценке пашни в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"При оценке теперь будет учитываться актуальный уровень влагообеспечения на основе гидрометеорологических данных, а также влияние потери орошения", - прокомментировала изменения Премьер-министр Юлия Свириденко.

Решение также упрощает работу с выписками из технической документации о нормативной денежной оценке земельных участков. В частности, в заявлении можно будет указать дату, на которую заявитель хочет получить значение оценки. Кроме того, сама выписка будет содержать больше информации о характеристиках земельного участка и составляющих расчета. Это позволит собственникам и пользователям земли четко видеть, как именно сформирована оценка.

«Мы обновляем подходы к нормативной денежной оценке земли так, чтобы она точнее отражала реальные условия, в которых сегодня работают аграрии. Для южных регионов, которые испытали существенное влияние климатических изменений и последствий разрушения Каховского гидроузла, это вопрос объективности и экономической справедливости. В то же время, мы делаем систему более понятной и прозрачной: люди и бизнес должны видеть не только конечную цифру, но и логику ее формирования», – отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Ожидается, что внесенные изменения обеспечат более точную и справедливую оценку стоимости земель, от которой напрямую зависит, в частности, налоговая нагрузка аграриев.

