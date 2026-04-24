  1. В Україні

Податкові перевірки великих платників податків: ДПС вимагає файли SAF-T UA

16:36, 24 квітня 2026
Е-аудит поступово переходить у практичну площину, а тому ДПС все активніше пояснює процес формування та подання файлів SAF-T UA.
ДПС нагадала, що зараз під час проведення документальних перевірок великі платники податків зобов’язані надавати файл SAF-T UA. Такий в них обов’язок з’являється  протягом 2 робочих днів, що настають за днем отримання запиту від контролюючого органу.

Файл подається в електронній формі через Електронний кабінет платника податків. Тому після отримання запиту платнику необхідно:

  • перейти до приватної частини Електронного кабінету;
  • обрати розділ «Вхідні / Вихідні документи» → «Вхідні»;
  • відкрити відповідний запит;
  • сформувати файл SAF-T UA. Він завантажується окремо за кожний звітний період, зазначений у запиті, (у вигляді zip-архіву або групи архівів), з використанням функції «Створити файл SAF-T UA»;
  • після завантаження файлу до Електронного кабінету здійснюється його розархівування та перевірка на відповідність XSD-схемі;
  • у разі успішного проходження перевірки на файл накладається електронний підпис і надсилається до ДПС для автоматизованої обробки.

За результатами обробки платник отримає другу квитанцію про прийняття або неприйняття файлу із зазначенням переліку виявлених помилок.

УВАГА! За перший квартал практичного використання Е-аудиту ДПС вже отримала 14 файлів SAF-T UA

Як бачимо, Е-аудит поступово переходить у практичну площину, інтегрується у процес контрольно-перевірочної роботи та використовується для аналізу фінансово-господарських операцій. Адже «плюси» для ДПС тут очевидні: у межах документальних перевірок в автоматизованому режимі виявляються розбіжності, невідповідності та потенційні порушення. За результатами такого аналізу платникам податків направляються запити для надання пояснень та їх документального підтвердження.

Тому не дивно, що ДПС обіцяє  забезпечувати розвиток Е-аудиту, розширювати його функціонал та поступово масштабувати застосування файлів SAF-T UA у системі податкового контролю.

 

