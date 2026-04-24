Налоговые проверки крупных налогоплательщиков: ГНС требует файлы SAF-T UA

Е-аудит постепенно переходит в практическую плоскость, поэтому ГНС все активнее объясняет процесс формирования и предоставления файлов SAF-T UA.

ГНС напомнила, что сейчас при проведении документальных проверок крупные налогоплательщики обязаны предоставлять файл SAF-T UA. Такая у них обязанность возникает в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения запроса от контролирующего органа.

Файл представляется в электронной форме через Электронный кабинет налогоплательщика. Поэтому после получения запроса плательщику необходимо:

перейти в частную часть Электронного кабинета;

выбрать раздел «Входящие/Исходящие документы» → «Входящие»;

открыть соответствующий запрос;

сформировать файл SAF-T UA. Он загружается отдельно за каждый отчетный период, указанный в запросе (в виде zip-архива или группы архивов) с использованием функции «Создать файл SAF-T UA»;

после загрузки файла в Электронный кабинет осуществляется его разархивирование и проверка на соответствие XSD-схеме;

при успешном прохождении проверки на файл накладывается электронная подпись и отправляется в ГНС для автоматизированной обработки.

По результатам обработки плательщик получит вторую квитанцию о принятии или непринятии файла с указанием перечня обнаруженных ошибок.

ВНИМАНИЕ! За первый квартал практического использования Е-аудита ДПС уже получила 14 файлов SAF-T UA

Как мы видим, Е-аудит постепенно переходит в практическую плоскость, интегрируется в процесс контрольно-проверочной работы и используется для анализа финансово-хозяйственных операций. Ведь «плюсы» для ГНС здесь очевидны: в рамках документальных проверок в автоматизированном режиме выявляются разногласия, несоответствия и потенциальные нарушения. По результатам такого анализа налогоплательщикам направляются запросы для пояснений и их документального подтверждения.

Поэтому неудивительно, что ГНС обещает обеспечивать развитие Е-аудита, расширять его функционал и постепенно масштабировать применение файлов SAF-T UA в системе налогового контроля.

