Міноборони відкриває новий рівень «малої» ППО: перехоплювачами можна керувати тепер на відстані тисяч кілометрів

10:56, 24 квітня 2026
Україна впроваджує інноваційний підхід у «малій» протиповітряній обороні.
Міноборони відкриває новий рівень «малої» ППО: перехоплювачами можна керувати тепер на відстані тисяч кілометрів
Україна переходить до нового етапу розвитку «малої» протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ще рік тому в межах кластера Brave1 було започатковано розвиток і тестування технологій дистанційного керування дронами-перехоплювачами.

«Сьогодні маємо підтверджений результат — збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів», — заявив міністр.

Федоров пояснив, що тепер пілот більше не прив’язаний до позиції, бо може керувати дроном із Києва, Львова чи навіть з-за кордону.

«Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту», — каже Федоров.

Міністр оборони додав, що понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи, а наступний крок щодо захисту українського неба — 100% виявлення російських повітряних цілей та 95% знешкодження.

