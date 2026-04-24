Минобороны открывает новый уровень «малой» ПВО: перехватчиками можно управлять теперь на расстоянии тысяч километров
Украина переходит к новому этапу развития «малой» противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.
По его словам, еще год назад в рамках кластера Brave1 было начато развитие и тестирование технологий дистанционного управления дронами-перехватчиками.
«Сегодня есть подтвержденный результат — сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров», — заявил министр.
Федоров объяснил, что теперь пилот больше не привязан к позиции, потому что может управлять дроном из Киева, Львова или даже из-за границы.
"Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", - говорит Федоров.
Министр обороны добавил, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы, а следующий шаг по защите украинского неба – 100% обнаружения российских воздушных целей и 95% обезвреживания.
