Минобороны открывает новый уровень «малой» ПВО: перехватчиками можно управлять теперь на расстоянии тысяч километров

Украина внедряет инновационный подход в «малой» противовоздушной обороне.

Украина переходит к новому этапу развития «малой» противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

По его словам, еще год назад в рамках кластера Brave1 было начато развитие и тестирование технологий дистанционного управления дронами-перехватчиками.

«Сегодня есть подтвержденный результат — сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров», — заявил министр.

Федоров объяснил, что теперь пилот больше не привязан к позиции, потому что может управлять дроном из Киева, Львова или даже из-за границы.

"Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", - говорит Федоров.

Министр обороны добавил, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы, а следующий шаг по защите украинского неба – 100% обнаружения российских воздушных целей и 95% обезвреживания.

