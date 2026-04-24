Минобороны открывает новый уровень «малой» ПВО: перехватчиками можно управлять теперь на расстоянии тысяч километров

10:56, 24 апреля 2026
Украина внедряет инновационный подход в «малой» противовоздушной обороне.
Украина переходит к новому этапу развития «малой» противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Михаил Фёдоров.

По его словам, еще год назад в рамках кластера Brave1 было начато развитие и тестирование технологий дистанционного управления дронами-перехватчиками.

«Сегодня есть подтвержденный результат — сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров», — заявил министр.

Федоров объяснил, что теперь пилот больше не привязан к позиции, потому что может управлять дроном из Киева, Львова или даже из-за границы.

"Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", - говорит Федоров.

Министр обороны добавил, что более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы, а следующий шаг по защите украинского неба – 100% обнаружения российских воздушных целей и 95% обезвреживания.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

Создаст ли новый закон о криминализации украинофобии больше проблем, чем решений — в чем риск

Какие риски правовой неопределенности и дублирования норм может содержать новая инициатива о криминализации украинофобии.

Виталий Салихов: о безопасности судей, давлении активистов и дисциплинарных процедурах

Председатель Совета судей Виталий Салихов рассказал о ключевых проблемах судебной системы, позиции относительно роли ВСП в дисциплинарных процедурах и рисках публичного давления на судей.

