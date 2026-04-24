Нестача психологів і замовчування: що відбувається з булінгом у школах та які рішення можливі

Голова освітнього комітету Сергій Бабак заявив про зростання булінгу в Україні, відсутність повної статистики та нестачу шкільних психологів, а також окреслив необхідність системних рішень і профілактики в освітньому середовищі.

Голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про зростання проблеми булінгу в освітньому середовищі та необхідність системної реакції на неї.

За його словами, протидія булінгу є спільною відповідальністю всіх дорослих, які формують середовище дитини — зокрема вчителів, адміністрацій закладів освіти, батьків і правоохоронців. Саме від їхньої узгодженої роботи залежить, чи буде школа безпечним простором для навчання та розвитку.

Він наголосив, що навіть в умовах війни система освіти має забезпечувати дитині підтримку і захищеність, а також відповідати за процеси, які може контролювати. Водночас булінг, за його словами, є викликом, що потребує не лише реагування, а й системної профілактики.

Бабак повідомив, що протягом минулого року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 191 звернення щодо булінгу, що на 55% більше, ніж роком раніше. За його словами, це означає, що фактично кожні два дні одна дитина зверталася по допомогу, не отримавши належного захисту в освітній системі.

Він також зазначив, що Міністерство освіти і науки наразі не веде системної статистики випадків булінгу, що ускладнює оцінку реального масштабу проблеми.

За словами голови комітету, хоча в закладах освіти формально існують усі необхідні інструменти — комісії, журнали фіксації та програми профілактики — на практиці вони часто не працюють. Адміністрації, як він підкреслив, нерідко уникають фіксації випадків через побоювання репутаційних наслідків.

Окремою проблемою він назвав нестачу шкільних психологів. За словами Сергій Бабак, чинні нормативи передбачають недостатню кількість ставок, через що говорити про ефективну профілактику булінгу складно.

Він також навів приклади зафіксованих випадків, зокрема щодо булінгу з боку вчителя стосовно дитини з особливими освітніми потребами, а також ситуацію в дитячому садку, де вихователька підбурювала дітей до агресії. За його словами, в обох випадках винних було притягнуто до відповідальності.

Сергій Бабак повідомив, що серед ключових кроків має бути відкрите обговорення проблеми та відхід від практики її замовчування.

Він додав, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини пропонує збільшити строк притягнення до адміністративної відповідальності за булінг до одного року, а також розширити відповідальність за насильство щодо дітей.

За його словами, комітет підтримує ці ініціативи та працюватиме над їх впровадженням. Крім того, Міністерству освіти і науки рекомендовано запровадити регулярну публікацію статистики, уніфікувати визначення булінгу та переглянути нормативи щодо кількості шкільних психологів.

На завершення він наголосив, що важливо формувати культуру нульової толерантності до насильства, де кожен випадок отримує належну реакцію.

