Нехватка психологов и замалчивание: что происходит с буллингом в школах и какие решения возможны

Глава образовательного комитета Сергей Бабак заявил о росте буллинга в Украине, отсутствии полной статистики и нехватке школьных психологов, а также очертил необходимость системных решений и профилактики в образовательной среде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о росте проблемы буллинга в образовательной среде и необходимости системной реакции на нее.

По его словам, противодействие буллингу является общей ответственностью всех взрослых, которые формируют среду ребенка — в частности учителей, администраций учебных заведений, родителей и правоохранителей. Именно от их согласованных действий зависит, будет ли школа безопасным пространством для обучения и развития.

Он подчеркнул, что даже в условиях войны система образования должна обеспечивать ребенку поддержку и защищенность, а также отвечать за процессы, которые может контролировать. В то же время буллинг, по его словам, является вызовом, который требует не только реагирования, но и системной профилактики.

Бабак сообщил, что в течение прошлого года к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступило 191 обращение по поводу буллинга, что на 55% больше, чем годом ранее. По его словам, это означает, что фактически каждые два дня один ребенок обращался за помощью, не получив должной защиты в образовательной системе.

Он также отметил, что Министерство образования и науки на данный момент не ведет системной статистики случаев буллинга, что усложняет оценку реального масштаба проблемы.

По словам главы комитета, хотя в учебных заведениях формально существуют все необходимые инструменты — комиссии, журналы фиксации и программы профилактики — на практике они часто не работают. Администрации, как он подчеркнул, нередко избегают фиксации случаев из-за опасений репутационных последствий.

Отдельной проблемой он назвал нехватку школьных психологов. По словам Сергея Бабака, действующие нормативы предусматривают недостаточное количество ставок, из-за чего говорить об эффективной профилактике буллинга сложно.

Он также привел примеры зафиксированных случаев, в частности буллинга со стороны учителя в отношении ребенка с особыми образовательными потребностями, а также ситуацию в детском саду, где воспитательница подстрекала детей к агрессии. По его словам, в обоих случаях виновные были привлечены к ответственности.

Сергей Бабак сообщил, что среди ключевых шагов должно быть открытое обсуждение проблемы и отказ от практики ее замалчивания.

Он добавил, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека предлагает увеличить срок привлечения к административной ответственности за буллинг до одного года, а также расширить ответственность за насилие в отношении детей.

По его словам, комитет поддерживает эти инициативы и будет работать над их внедрением. Кроме того, Министерству образования и науки рекомендовано ввести регулярную публикацию статистики, унифицировать определение буллинга и пересмотреть нормативы по количеству школьных психологов.

В завершение он подчеркнул, что важно формировать культуру нулевой толерантности к насилию, где каждый случай получает надлежащую реакцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.