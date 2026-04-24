  1. В Україні

Шлюб онлайн в Україні: з якого віку можна укладати та чи можлива реєстрація, коли наречені в різних містах

15:24, 24 квітня 2026
В Україні за перші три місяці 2026 року зареєстровано 33 278 шлюбів, з яких 15 358 — онлайн.
За перші три місяці 2026 року в Україні зареєстровано 33 278 шлюбів, із них 15 358 — онлайн. Це свідчить про зростання попиту на цифрові послуги та ефективність електронної реєстрації. Цифровізація ДРАЦС залишається одним із пріоритетів Міністерства юстиції України.

У відомстві надали відповіді на найпоширеніші запитання про онлайн-шлюб.

З якого віку можна укладати шлюб?

Для укладення онлайн-шлюбу через «Дію», необхідно: бути повнолітнім громадянином України, мати верифікований податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у «Дії», не перебувати в іншому шлюбі (або мати дані про розлучення в реєстрі ДРАЦС).

Зареєструвати шлюб до повноліття можна з 16 років. Для цього необхідно звернутися до суду, який надає право на шлюб, якщо це відповідає інтересам заявника (вагітність, народження дитини тощо).

Чи можлива реєстрація, якщо наречені перебувають у різних містах або за кордоном?

Шлюб можна зареєструвати онлайн, незалежно від фактичного місця перебування партнерів. Верифікація здійснюється за допомогою КЕП або Дія.Підпис.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично з’являється в Дії протягом доби. Фізичний документ можна отримати поштою або у відділенні ДРАЦС.

Як отримати послугу?

  1. На порталі Дія перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть послугу «Шлюб онлайн».
  2. Заповніть заяву: оберіть час та місце реєстрації, тип церемонії та інші додаткові послуги.
  3. Надішліть другій половинці заяву. Посилання надійде партнерові на пошту та в кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу». Він/вона має вказати свої дані, оплатити послугу та підписати заяву.
  4. Підпишіть заповнену заяву електронним підписом або «Дія.Підписом». Після цього, «Дія» надішле її до ДРАЦСу на опрацювання.
  5. Стежте за статусом заяви на порталі в розділі «Послуги» — «Замовлені послуги». Сповіщення про результат надійде на пошту та в кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу».

Для військовослужбовців у застосунку «Армія+» доступна пріоритетна онлайн-реєстрація шлюбу з можливістю швидкого бронювання дати та часу проведення церемонії.

Як забронювати час для церемонії?

Заповнюючи заяву, оберіть зручний час для церемонії, й слот забронюється автоматично на дві доби. Підпишіть заяву в цей термін, інакше бронювання скасується.

Чи змінюється прізвище в паспорті автоматично?

Зміна прізвища в паспортних документах не відбувається автоматично. Після реєстрації шлюбу (незалежно від того, була вона онлайн чи офлайн) необхідно протягом місяця звернутися до ДМС або ЦНАПу для обміну паспорта. У разі якщо особа не змінює прізвище після шлюбу, обмін паспорта не потрібен.

Чи можна оформити шлюбний договір при реєстрації шлюбу онлайн?

Реєстрація шлюбу онлайн ніяк не обмежує ваше право на укладення шлюбного договору. Проте він потребує обов’язкового нотаріального посвідчення. Наразі цей етап передбачає фізичну присутність обох сторін у нотаріуса.

Міністерство юстиції продовжує вдосконалювати технічні аспекти послуги «Шлюб онлайн», забезпечуючи високий рівень безпеки персональних даних та стабільність роботи реєстрів.

Послуга онлайн-реєстрації шлюбу реалізується Міністерством юстиції України спільно з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

