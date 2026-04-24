Онлайн-брак в Украине: с какого возраста можно заключать и возможна ли регистрация, если жених и невеста находятся в разных городах

За первые три месяца 2026 года в Украине зарегистрировано 33 278 браков, из них 15 358 — онлайн. Это свидетельствует о росте спроса на цифровые услуги и эффективности электронной регистрации. Цифровизация ГРАГС остаётся одним из приоритетов Министерства юстиции Украины.

В ведомстве ответили на наиболее распространённые вопросы об онлайн-браке.

С какого возраста можно заключать брак?

Для заключения онлайн-брака через «Дію» необходимо: быть совершеннолетним гражданином Украины, иметь верифицированный налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в «Дії», не состоять в другом браке (либо иметь данные о разводе в реестре ГРАГС).

Зарегистрировать брак до совершеннолетия можно с 16 лет. Для этого необходимо обратиться в суд, который предоставляет право на брак, если это соответствует интересам заявителя (беременность, рождение ребёнка и т. п.).

Возможна ли регистрация, если жених и невеста находятся в разных городах или за границей?

Брак можно зарегистрировать онлайн независимо от фактического места пребывания партнёров. Верификация осуществляется с помощью КЭП или «Дія.Підпис».

Электронное свидетельство о регистрации брака автоматически появляется в «Дії» в течение суток. Бумажный документ можно получить по почте или в отделении ГРАГС.

Как получить услугу?

На портале «Дія» перейдите в раздел «Сервисы» и выберите услугу «Брак онлайн».

Заполните заявление: выберите время и место регистрации, тип церемонии и дополнительные услуги.

Отправьте заявление второй половинке. Ссылка поступит партнёру на почту и в кабинет гражданина в раздел «Обратите внимание». Он/она должен(-на) указать свои данные, оплатить услугу и подписать заявление.

Подпишите заполненное заявление электронной подписью или «Дія.Підписом». После этого «Дія» направит его в ГРАГС для обработки.

Отслеживайте статус заявления на портале в разделе «Услуги» — «Заказанные услуги». Уведомление о результате придёт на почту и в кабинет гражданина в раздел «Обратите внимание».

Для военнослужащих в приложении «Армия+» доступна приоритетная онлайн-регистрация брака с возможностью быстрого бронирования даты и времени церемонии.

Как забронировать время для церемонии?

При заполнении заявления выберите удобное время церемонии — слот будет автоматически забронирован на двое суток. Подпишите заявление в этот срок, иначе бронирование будет отменено.

Меняется ли фамилия в паспорте автоматически?

Смена фамилии в паспортных документах автоматически не происходит. После регистрации брака (онлайн или офлайн) необходимо в течение месяца обратиться в ГМС или ЦНАП для замены паспорта. Если фамилия не меняется, замена паспорта не требуется.

Можно ли оформить брачный договор при онлайн-регистрации брака?

Онлайн-регистрация брака не ограничивает право на заключение брачного договора. Однако он требует обязательного нотариального удостоверения и личного присутствия обеих сторон у нотариуса.

Министерство юстиции продолжает совершенствовать технические аспекты услуги «Брак онлайн», обеспечивая высокий уровень защиты персональных данных и стабильную работу реестров.

Услуга онлайн-регистрации брака реализуется Министерством юстиции Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.

