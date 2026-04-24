Наказ про призупинення трудового договору: як визначається строк дії

Держпраці роз’яснило порядок визначення строку дії наказу про призупинення трудового договору та підстави його припинення під час воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як встановлюється строк дії наказу про призупинення трудового договору.

Зазначається, що Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» визначає чіткі умови припинення дії такого наказу. Наказ про призупинення дії трудового договору, виданий «до кінця воєнного стану», автоматично втрачає чинність не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану. Разом із тим, існують підстави для припинення дії наказу, а саме:

ухвалення рішення роботодавцем: він має право скасувати призупинення в будь-який момент до завершення воєнного стану, для чого видає наказ про відновлення дії трудового договору;

вимога Держпраці: якщо під час перевірки встановлено, що призупинення було безпідставним, орган контролю може винести припис про скасування відповідного наказу;

згода сторін: якщо працівник готовий стати до роботи, а роботодавець має можливість її надати, дія договору відновлюється за взаємним погодженням

Якщо наказ припиняє дію у зв’язку зі скасуванням воєнного стану або за ініціативою роботодавця, то роботодавець має повідомити працівника про необхідність стати до роботи не пізніше, як за 10 календарних днів до фактичного відновлення дії трудового договору. Видається наказ про скасування призупинення дії трудового договору та відновлення виплати заробітної плати.

У червні 2025 року до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» були внесені зміни , які стосувалися правил запровадження призупинення дії трудового договору. Зокрема, з 14.03.2026 набула чинності така відкладена в часі норма: якщо ініціатор призупинення – одна зі сторін (ініціює роботодавець, а працівник не погоджується, або навпаки, ініціатор – працівник, а роботодавець не погоджується), то призупинення дії трудового договору може бути подовжене на строк не більше ніж 90 календарних днів під час дії воєнного стану (враховуючи строки його продовження).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.