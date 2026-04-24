Приказ о приостановлении трудового договора: как определяется срок действия

Гоструда разъяснил порядок определения срока действия приказа о приостановлении трудового договора и основания его прекращения во время военного положения.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как устанавливается срок действия приказа о приостановлении трудового договора.

Отмечается, что Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет четкие условия прекращения действия такого приказа. Приказ о приостановлении действия трудового договора, изданный «до конца военного положения», автоматически утрачивает силу не позднее дня прекращения или отмены военного положения. Вместе с тем, существуют основания для прекращения действия приказа, а именно:

принятие решения работодателем: он имеет право отменить приостановку в любой момент до завершения военного положения, для чего выдает приказ о возобновлении действия трудового договора;

требование Гоструда: если во время проверки установлено, что приостановка была безосновательной, орган контроля может вынести предписание об отмене соответствующего приказа;

согласие сторон: если работник готов приступить к работе, а работодатель имеет возможность ее предоставить, действие договора возобновляется по взаимному согласованию

Если приказ прекращает действие в связи с отменой военного положения или по инициативе работодателя, то работодатель должен сообщить работнику о необходимости приступить к работе не позднее чем за 10 календарных дней до фактического возобновления действия трудового договора. Выдается приказ об отмене приостановки действия трудового договора и возобновлении выплаты заработной платы.

В июне 2025 г. в Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» были внесены изменения, касающиеся правил введения приостановления действия трудового договора.

В частности, с 14.03.2026 вступила в силу такая отложенная во времени норма: если инициатор приостановления – одна из сторон (инициирует работодатель, а работник не соглашается, или наоборот, инициатор – работник, а работодатель не соглашается), то приостановление действия трудового договора военного положения (учитывая сроки его продления).

