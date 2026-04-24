Що відбувається з цінами на бензин і дизель: АЗС мають за 10 днів обґрунтувати вартість пального

Мережі АЗС мають пояснити формування цін, враховуючи як їх зростання, так і можливе зниження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет рекомендував найбільшим мережам автозаправних станцій формувати ціни на пальне з урахуванням об’єктивних економічних факторів на тлі зростання вартості нафтопродуктів.

Після різкого підвищення цін на пальне, яке розпочалося наприкінці лютого, Комітет 9 березня відкрив справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку роздрібної реалізації бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Наразі триває збір і аналіз доказів.

В АМКУ наголошують, що зростання цін відбувалося на тлі низки факторів, зокрема підвищення світових цін на нафту, коливань котирувань на європейських ринках, проблем із імпортом дизельного пального, а також зростання валютного курсу та витрат на логістику.

При цьому ситуація на ринку залишалася нестабільною: у березні та першій половині квітня ціни як зростали, так і знижувалися.

У Комітеті підкреслюють, що український ринок нафтопродуктів має конкурентну структуру, а отже, оператори АЗС повинні враховувати не лише фактори зростання закупівельних цін, а й умови їх зниження. Водночас цей ринок має високу соціальну значущість і впливає на ціноутворення в інших секторах економіки.

З огляду на це АМКУ надав рекомендації найбільшим мережам АЗС забезпечити формування роздрібних цін на бензин, дизель та скраплений газ відповідно до економічно обґрунтованих чинників із дотриманням законодавства про захист конкуренції.

Рекомендації є обов’язковими для розгляду протягом 10 днів. Оператори АЗС мають надати відповідь про вжиті заходи.

У Комітеті додали, що ринки нафтопродуктів залишаються під посиленим контролем, і в разі виявлення порушень будуть вжиті додаткові заходи реагування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.