  1. В Україні

Що відбувається з цінами на бензин і дизель: АЗС мають за 10 днів обґрунтувати вартість пального

11:55, 24 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мережі АЗС мають пояснити формування цін, враховуючи як їх зростання, так і можливе зниження.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Антимонопольний комітет рекомендував найбільшим мережам автозаправних станцій формувати ціни на пальне з урахуванням об’єктивних економічних факторів на тлі зростання вартості нафтопродуктів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після різкого підвищення цін на пальне, яке розпочалося наприкінці лютого, Комітет 9 березня відкрив справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку роздрібної реалізації бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Наразі триває збір і аналіз доказів.

В АМКУ наголошують, що зростання цін відбувалося на тлі низки факторів, зокрема підвищення світових цін на нафту, коливань котирувань на європейських ринках, проблем із імпортом дизельного пального, а також зростання валютного курсу та витрат на логістику.

При цьому ситуація на ринку залишалася нестабільною: у березні та першій половині квітня ціни як зростали, так і знижувалися.

У Комітеті підкреслюють, що український ринок нафтопродуктів має конкурентну структуру, а отже, оператори АЗС повинні враховувати не лише фактори зростання закупівельних цін, а й умови їх зниження. Водночас цей ринок має високу соціальну значущість і впливає на ціноутворення в інших секторах економіки.

З огляду на це АМКУ надав рекомендації найбільшим мережам АЗС забезпечити формування роздрібних цін на бензин, дизель та скраплений газ відповідно до економічно обґрунтованих чинників із дотриманням законодавства про захист конкуренції.

Рекомендації є обов’язковими для розгляду протягом 10 днів. Оператори АЗС мають надати відповідь про вжиті заходи.

У Комітеті додали, що ринки нафтопродуктів залишаються під посиленим контролем, і в разі виявлення порушень будуть вжиті додаткові заходи реагування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

АМКУ АЗС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

ВС: суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу

ВС наголосив, що саме суд має забезпечити проведення ДНК-експертизи, і лише після цього може вирішувати спір про батьківство.

Чи створить новий закон про криміналізацію українофобії більше проблем, ніж рішень — у чому ризик

Які ризики правової невизначеності та дублювання норм може містити нова ініціатива про криміналізацію українофобії.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]