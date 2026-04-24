Что происходит с ценами на бензин и дизель: АЗС должны за 10 дней обосновать стоимость топлива

Сети АЗС должны объяснить формирование цен, учитывая как их рост, так и возможное снижение.

Антимонопольный комитет рекомендовал крупнейшим сетям автозаправочных станций формировать цены на топливо с учетом объективных экономических факторов на фоне роста стоимости нефтепродуктов.

После резкого повышения цен на топливо, которое началось в конце февраля, Комитет 9 марта открыл дело по признакам возможных антиконкурентных согласованных действий на рынке розничной реализации бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В настоящее время продолжается сбор и анализ доказательств.

В АМКУ отмечают, что рост цен происходил на фоне ряда факторов, в частности повышения мировых цен на нефть, колебаний котировок на европейских рынках, проблем с импортом дизельного топлива, а также роста валютного курса и расходов на логистику.

При этом ситуация на рынке оставалась нестабильной: в марте и первой половине апреля цены как росли, так и снижались.

В Комитете подчеркивают, что украинский рынок нефтепродуктов имеет конкурентную структуру, а значит, операторы АЗС должны учитывать не только факторы роста закупочных цен, но и условия их снижения. В то же время этот рынок имеет высокую социальную значимость и влияет на ценообразование в других секторах экономики.

С учетом этого АМКУ дал рекомендации крупнейшим сетям АЗС обеспечить формирование розничных цен на бензин, дизель и сжиженный газ в соответствии с экономически обоснованными факторами с соблюдением законодательства о защите конкуренции.

Рекомендации являются обязательными к рассмотрению в течение 10 дней. Операторы АЗС должны предоставить ответ о принятых мерах.

В Комитете добавили, что рынки нефтепродуктов остаются под усиленным контролем, и в случае выявления нарушений будут приняты дополнительные меры реагирования.

