В Україні розширюють програму «Доступні ліки»: які препарати додадуть з липня

12:42, 24 квітня 2026
З 1 липня уряд планує розширити програму «Доступні ліки», суттєво збільшивши перелік препаратів для лікування серцево-судинних захворювань.
фото: КМУ
Кабінет Міністрів планує з 1 липня розширити програму «Доступні ліки», доповнивши її новими препаратами. Йдеться насамперед про суттєве збільшення переліку ліків для лікування серцево-судинних захворювань — з урахуванням усіх діючих речовин, зареєстрованих в Україні.

Отримувати ці медикаменти пацієнти зможуть безкоштовно або з частковою оплатою — за електронним рецептом. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після заслуховування доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

«Серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні. Щороку понад 800 тисяч людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тисяч — інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю.

Програма «Доступні ліки» — ключовий інструмент підтримки. Нею вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках. У програмі вже 748 позицій, найбільший попит — на препарати для серцево-судинних захворювань. Для багатьох людей це щоденне лікування, тому важливо, щоб воно було доступним і безоплатним», - зазначила Свириденко. 

У другому півріччі до програми увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. 

Свириденко доручила МОЗ провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.

