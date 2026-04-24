В Украине расширяют программу «Доступные лекарства»: какие препараты добавят с июля

С 1 июля правительство планирует расширить программу «Доступные лекарства», существенно увеличив перечень препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Кабинет Министров планирует с 1 июля расширить программу «Доступные лекарства», дополнив её новыми препаратами. Речь идет прежде всего о существенном увеличении перечня лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — с учётом всех действующих веществ, зарегистрированных в Украине.

Получать эти медикаменты пациенты смогут бесплатно или с частичной оплатой — по электронному рецепту. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко после заслушивания доклада министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в Украине. Ежегодно более 800 тысяч человек получают диагноз ишемической болезни сердца, почти 50 тысяч — инфаркт. Значительную часть случаев можно предотвратить при условии регулярного лечения и контроля.

Программа «Доступные лекарства» — ключевой инструмент поддержки. Ею уже воспользовались 6,18 млн украинцев, препараты доступны в 17 348 аптеках. В программе уже 748 позиций, наибольший спрос — на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для многих людей это ежедневная терапия, поэтому важно, чтобы она была доступной и бесплатной», — отметила Свириденко.

Во втором полугодии в программу включат препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимым для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами.

Свириденко поручила Министерству здравоохранения провести консультации с рынком и подготовить решения для запуска.

