Нотаріуси отримали можливість укладати договори з Новою поштою та здійснювати безготівкові розрахунки
Нотаріуси отримали нові можливості для співпраці з Новою поштою — про це повідомила Нотаріальна палата України.
Раніше представники нотаріату стикалися з обмеженнями через свій статус самозайнятих осіб. Зокрема, вони не могли укладати договори з перевізником та користуватися безготівковими розрахунками за доставку, що ускладнювало щоденну роботу.
Наразі проблему вирішено: Нова пошта оновила умови співпраці, відкривши нотаріусам доступ до розширеного сервісу. Відтепер вони можуть підписувати договори для безготівкових розрахунків і користуватися доставкою на вигідніших умовах.
У компанії зазначають, що зміни стосуються не лише нотаріусів, а й інших самозайнятих фахівців, які здійснюють незалежну професійну діяльність — зокрема адвокатів, аудиторів, архітекторів та арбітражних керуючих.
Відтепер ці категорії можуть:
- укладати договори з перевізником;
- використовувати безготівкові розрахунки;
- отримувати вигідні умови доставки.
Очікується, що нововведення спростять логістичні процеси та зроблять їх більш зручними і прозорими для професійної спільноти.
