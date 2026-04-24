  В Україні

Нотаріуси отримали можливість укладати договори з Новою поштою та здійснювати безготівкові розрахунки

14:31, 24 квітня 2026
Нотаріуси та інші самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, відтепер можуть укладати договори з Новою поштою та користуватися безготівковими розрахунками за послуги доставки — відповідні обмеження, що діяли раніше, скасовано після оновлення умов співпраці.
Нотаріуси отримали нові можливості для співпраці з Новою поштою — про це повідомила Нотаріальна палата України.

Раніше представники нотаріату стикалися з обмеженнями через свій статус самозайнятих осіб. Зокрема, вони не могли укладати договори з перевізником та користуватися безготівковими розрахунками за доставку, що ускладнювало щоденну роботу.

Наразі проблему вирішено: Нова пошта оновила умови співпраці, відкривши нотаріусам доступ до розширеного сервісу. Відтепер вони можуть підписувати договори для безготівкових розрахунків і користуватися доставкою на вигідніших умовах.

У компанії зазначають, що зміни стосуються не лише нотаріусів, а й інших самозайнятих фахівців, які здійснюють незалежну професійну діяльність — зокрема адвокатів, аудиторів, архітекторів та арбітражних керуючих.

Відтепер ці категорії можуть:

  • укладати договори з перевізником;
  • використовувати безготівкові розрахунки;
  • отримувати вигідні умови доставки.

Очікується, що нововведення спростять логістичні процеси та зроблять їх більш зручними і прозорими для професійної спільноти.

Стрічка новин

