Нотариусы получили возможность заключать договоры с Новой почтой и производить безналичные расчеты

14:31, 24 апреля 2026
Нотариусы и другие самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, теперь могут заключать договоры с Новой почтой и пользоваться безналичными расчетами за услуги доставки — действовавшие ранее соответствующие ограничения отменены после обновления условий сотрудничества.
Нотариусы получили новые возможности для сотрудничества с Новой почтой — об этом сообщила Нотариальная палата Украины.

Ранее представители нотариата сталкивались с ограничениями из-за своего статуса самозанятых лиц. В частности, они не могли заключать договоры с перевозчиком и пользоваться безналичными расчетами за доставку, что усложняло ежедневную работу.

Пока проблема решена: Новая почта обновила условия сотрудничества, открыв нотариусам доступ к расширенному сервису. Теперь они могут подписывать договоры для безналичных расчетов и пользоваться доставкой на более выгодных условиях.

В компании отмечают, что изменения касаются не только нотариусов, но и других самозанятых специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, включая адвокатов, аудиторов, архитекторов и арбитражных управляющих.

Теперь эти категории могут:

  • заключать договоры с перевозчиком;
  • использовать безналичные расчеты;
  • получать выгодные условия доставки.

Ожидается, что нововведения упростят логистические процессы и сделают их более удобными и прозрачными для профессионального сообщества.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

