Нотариусы получили возможность заключать договоры с Новой почтой и производить безналичные расчеты

Нотариусы и другие самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, теперь могут заключать договоры с Новой почтой и пользоваться безналичными расчетами за услуги доставки — действовавшие ранее соответствующие ограничения отменены после обновления условий сотрудничества.

Нотариусы получили новые возможности для сотрудничества с Новой почтой — об этом сообщила Нотариальная палата Украины.

Ранее представители нотариата сталкивались с ограничениями из-за своего статуса самозанятых лиц. В частности, они не могли заключать договоры с перевозчиком и пользоваться безналичными расчетами за доставку, что усложняло ежедневную работу.

Пока проблема решена: Новая почта обновила условия сотрудничества, открыв нотариусам доступ к расширенному сервису. Теперь они могут подписывать договоры для безналичных расчетов и пользоваться доставкой на более выгодных условиях.

В компании отмечают, что изменения касаются не только нотариусов, но и других самозанятых специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, включая адвокатов, аудиторов, архитекторов и арбитражных управляющих.

Теперь эти категории могут:

заключать договоры с перевозчиком;

использовать безналичные расчеты;

получать выгодные условия доставки.

Ожидается, что нововведения упростят логистические процессы и сделают их более удобными и прозрачными для профессионального сообщества.

