Нотариусы получили возможность заключать договоры с Новой почтой и производить безналичные расчеты
Нотариусы получили новые возможности для сотрудничества с Новой почтой — об этом сообщила Нотариальная палата Украины.
Ранее представители нотариата сталкивались с ограничениями из-за своего статуса самозанятых лиц. В частности, они не могли заключать договоры с перевозчиком и пользоваться безналичными расчетами за доставку, что усложняло ежедневную работу.
Пока проблема решена: Новая почта обновила условия сотрудничества, открыв нотариусам доступ к расширенному сервису. Теперь они могут подписывать договоры для безналичных расчетов и пользоваться доставкой на более выгодных условиях.
В компании отмечают, что изменения касаются не только нотариусов, но и других самозанятых специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, включая адвокатов, аудиторов, архитекторов и арбитражных управляющих.
Теперь эти категории могут:
- заключать договоры с перевозчиком;
- использовать безналичные расчеты;
- получать выгодные условия доставки.
Ожидается, что нововведения упростят логистические процессы и сделают их более удобными и прозрачными для профессионального сообщества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.