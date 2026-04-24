Як працюють суди під час війни: у Верховному Суді обговорили ключові виклики з естонськими колегами

Судді Верховного Суду розповіли про ключові виклики під час війни партнерам з Естонії.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із делегацією Верховного Суду Естонії на чолі з Віллу Кове. Сторони обговорили функціонування судових систем в умовах війни та подальшу співпрацю.

За словами Станіслава Кравченка наголосив, що візит естонських колег є не лише майданчиком для професійного діалогу, а й свідченням послідовної підтримки України та її судової системи, зокрема в контексті євроінтеграції. За його словами, партнерство, перевірене складними обставинами, має особливу цінність.

Своєю чергою Віллу Кове відзначив стійкість українського суспільства та ефективність роботи судів навіть в умовах повномасштабної війни — попри безпекові ризики, кадровий дефіцит і значне навантаження.

У зустрічі взяли участь судді Верховного Суду, зокрема представники касаційних судів та Великої Палати, а також судді й представники судової системи Естонії, включно з прокурорами та фахівцями з підготовки суддів.

Під час обговорення сторони зосередилися на актуальних викликах, з якими стикається судова система України в умовах війни. Йшлося, зокрема організацію роботи судів за умов безпекових ризиків, блекаутів і змін територіальної підсудності у зв’язку з тимчасовою окупацією окремих територій.

Представники українського Верховного Суду окреслили ключові категорії справ, які нині розглядаються судами, зокрема кримінальні провадження щодо воєнних злочинів. Окрему увагу приділили використанню цифрових доказів у таких справах.

Також делегація Естонії цікавилася практикою застосування касаційних фільтрів, розглядом справ у письмовому провадженні та в режимі відеоконференції, вирішенням юрисдикційних спорів і систематизацією судової практики через узагальнення рішень Верховного Суду.

