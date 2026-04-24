Як працюють суди під час війни: у Верховному Суді обговорили ключові виклики з естонськими колегами

14:48, 24 квітня 2026
Судді Верховного Суду розповіли про ключові виклики під час війни партнерам з Естонії.
Як працюють суди під час війни: у Верховному Суді обговорили ключові виклики з естонськими колегами
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із делегацією Верховного Суду Естонії на чолі з Віллу Кове. Сторони обговорили функціонування судових систем в умовах війни та подальшу співпрацю.

За словами Станіслава Кравченка наголосив, що візит естонських колег є не лише майданчиком для професійного діалогу, а й свідченням послідовної підтримки України та її судової системи, зокрема в контексті євроінтеграції. За його словами, партнерство, перевірене складними обставинами, має особливу цінність.

Своєю чергою Віллу Кове відзначив стійкість українського суспільства та ефективність роботи судів навіть в умовах повномасштабної війни — попри безпекові ризики, кадровий дефіцит і значне навантаження.

У зустрічі взяли участь судді Верховного Суду, зокрема представники касаційних судів та Великої Палати, а також судді й представники судової системи Естонії, включно з прокурорами та фахівцями з підготовки суддів.

Під час обговорення сторони зосередилися на актуальних викликах, з якими стикається судова система України в умовах війни. Йшлося, зокрема організацію роботи судів за умов безпекових ризиків, блекаутів і змін територіальної підсудності у зв’язку з тимчасовою окупацією окремих територій.

Представники українського Верховного Суду окреслили ключові категорії справ, які нині розглядаються судами, зокрема кримінальні провадження щодо воєнних злочинів. Окрему увагу приділили використанню цифрових доказів у таких справах.

Також делегація Естонії цікавилася практикою застосування касаційних фільтрів, розглядом справ у письмовому провадженні та в режимі відеоконференції, вирішенням юрисдикційних спорів і систематизацією судової практики через узагальнення рішень Верховного Суду.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Командир відповідає за підлеглих: справа про смерть мобілізованого може стати прецедентом

Справи про перевищення повноважень працівниками ТЦК регулярно з’являються у новинах: чи змінить ситуацію судовий розгляд справи про смерть мобілізованого.

Боргова розписка не гарантує визнання вимог у справі про банкрутство: позиція ВС

Верховний Суд вимагає підвищеного стандарту доказування для кредиторів із розписками.

Роботодавцям доведеться переглянути назви посад: що змінює реєстр кваліфікацій для бізнесу з 2 травня

2 травня стартує запуск Єдиного реєстру кваліфікацій, що змінює правила визначення професій, кваліфікацій та трудових функцій.

Уряд розраховує, що бізнес безкоштовно супроводжуватиме стартапи

Відтепер проходження навчання може стати підставою для отримання мікрогранту без проведення співбесіди.

ВС: суд не може відмовити в оспорюванні батьківства через відсутність ДНК, якщо сам не забезпечив експертизу

ВС наголосив, що саме суд має забезпечити проведення ДНК-експертизи, і лише після цього може вирішувати спір про батьківство.

