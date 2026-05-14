Укрпошта пересаджує листонош на електробайки: одна працівниця вже травмувалася

Укрпошта готується запускати електробайки для листонош у межах модернізації доставки. Водночас під час тестування нового транспорту одна з працівниць вже зазнала травми. Про це розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю для каналу Гончарова Podcast.

За словами Смілянського, найближчим часом українці побачать листонош на електробайках, адже компанія розширює різні формати доставки та поступово змінює модель роботи.

«Ви побачите листонош на електробайках», — сказав він.

Водночас керівник Укрпошти визнав, що не всім працівникам буде легко адаптуватися до нових умов роботи через вік та фізичні особливості.

«Листоноша в 65 навряд чи сяде на електробайк. Є такі? Одна сіла, на жаль, впала, ногу поламала», — розповів Смілянський.

Також глава Укрпошти повідомив, що компанія активно змінює підхід до обслуговування клієнтів. Зокрема, у Києві вже запустили перші 70 поштоматів, ще 30 планують встановити в Одесі. Крім того, компанія відкриває точки видачі посилок у кафе, ресторанах та магазинах.

Смілянський пояснив, що Укрпошта аналізує кількість операцій і попит на послуги в різних районах, після чого вирішує, який формат доставки буде ефективнішим — стаціонарне відділення, пересувний пункт чи доставка листоношею.

