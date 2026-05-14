Укрпочта пересаживает почтальонов на электробайки: одна работница уже травмировалась

Укрпочта готовится запускать электробайки для почтальонов, однако во время тестирования нового транспорта уже произошла первая травма — работница упала и сломала ногу.

Укрпочта готовится запускать электробайки для почтальонов в рамках модернизации доставки. В то же время во время тестирования нового транспорта одна из работниц уже получила травму. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью каналу Гончарова Podcast.

По словам Смилянского, в ближайшее время украинцы увидят почтальонов на электробайках, ведь компания расширяет различные форматы доставки и постепенно меняет модель работы.

«Вы увидите почтальонов на электробайках», — сказал он.

В то же время, руководитель Укрпочты признал, что не всем работникам будет легко адаптироваться к новым условиям работы через возраст и физические особенности.

«Почтальон в 65 вряд ли сядет на электробайк. Есть такие? Одна села, к сожалению, упала, ногу поломала», – рассказал Смелянский.

Также глава Укрпочты сообщил, что компания активно меняет подход к обслуживанию клиентов. В частности, в Киеве уже запустили первые 70 почтоматов, еще 30 планируют установить в Одессе. Кроме того, компания открывает точки выдачи посылок в кафе, ресторанах и магазинах.

Смелянский объяснил, что Укрпочта анализирует количество операций и спрос на услуги в разных районах, после чего решает, какой формат доставки будет более эффективным — стационарное отделение, передвижной пункт или доставка почтальоном.

