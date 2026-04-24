Как работают суды во время войны: в Верховном Суде обсудили ключевые вызовы с эстонскими коллегами

Судьи Верховного Суда рассказали о ключевых вызовах во время войны партнерам из Эстонии.

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко провел встречу с делегацией Верховного Суда Эстонии во главе с Виллу Кове. Стороны обсудили функционирование судебных систем в условиях войны и дальнейшее сотрудничество.

По словам Станислава Кравченко, визит эстонских коллег является не только площадкой для профессионального диалога, но и свидетельством последовательной поддержки Украины и ее судебной системы, в частности в контексте евроинтеграции. По его словам, партнерство, прошедшее испытание сложными обстоятельствами, имеет особую ценность.

В свою очередь Виллу Кове отметил устойчивость украинского общества и эффективность работы судов даже в условиях полномасштабной войны — несмотря на риски безопасности, кадровый дефицит и значительную нагрузку.

Во встрече приняли участие судьи Верховного Суда, в частности представители кассационных судов и Большой Палаты, а также судьи и представители судебной системы Эстонии, включая прокуроров и специалистов по подготовке судей.

В ходе обсуждения стороны сосредоточились на актуальных вызовах, с которыми сталкивается судебная система Украины в условиях войны. Речь шла, в частности, об организации работы судов в условиях рисков безопасности, блэкаутов и изменений территориальной подсудности в связи с временной оккупацией отдельных территорий.

Представители украинского Верховного Суда обозначили ключевые категории дел, которые в настоящее время рассматриваются судами, в частности уголовные производства по военным преступлениям. Отдельное внимание уделили использованию цифровых доказательств в таких делах.

Также делегацию Эстонии интересовала практика применения кассационных фильтров, рассмотрение дел в порядке письменного производства и в режиме видеоконференции, разрешение юрисдикционных споров и систематизация судебной практики путем обобщения решений Верховного Суда.

