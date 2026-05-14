Українці можуть роками недоотримувати пенсію: які надбавки не нараховують автоматично

Багато пенсіонерів можуть роками недоотримувати належні виплати, оскільки частина доплат за вік, стаж, особливі заслуги чи статус учасника бойових дій не нараховується автоматично.

Частина українців пенсійного віку має право на додаткові виплати та надбавки, однак далеко не всі вони призначаються автоматично. Через це люди роками можуть отримувати менші суми, навіть не підозрюючи, що мають право на підвищення пенсії.

Для громадян, яким виповнилося 65 років, законодавством встановлений гарантований мінімальний розмір пенсії. Але така норма діє лише за умови наявності необхідного страхового стажу та якщо розмір виплати не перевищує 3758 гривень. У такому випадку Пенсійний фонд повинен провести доплату до встановленого мінімуму. Водночас чимало пенсіонерів не перевіряють свої пенсійні справи та фактично недоотримують кошти.

Які надбавки передбачені після 70 років

Пенсійний фонд автоматично нараховує вікові доплати окремим категоріям пенсіонерів. Розмір такої надбавки залежить від віку людини.

Після досягнення 70 років доплата становить 300 гривень. Після 75 років її розмір збільшується до 456 гривень, а після 80 років — до 570 гривень.

Втім, юристи зазначають, що навіть з урахуванням таких надбавок багатьом літнім людям складно покривати витрати на ліки, оплату комунальних послуг та інші щоденні потреби. Саме тому пенсіонерам радять перевіряти, чи враховані всі можливі доплати.

Кому доплачують за понаднормовий стаж

У 2026 році право на доплату за понаднормовий стаж мають жінки зі стажем понад 30 років і чоловіки, які відпрацювали більше 35 років.

Кожен додатковий рік роботи після досягнення цієї норми дає право на окрему надбавку. Якщо людина продовжує працювати після набуття необхідного стажу, їй повинні нараховувати доплату за кожен понаднормовий рік. Максимальний розмір такої надбавки наразі становить до 25,95 гривні за рік.

Хто має право на надбавку за особливі заслуги

Окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати спеціальні доплати за заслуги перед державою. Йдеться, зокрема, про Героїв України, почесних донорів, матерів-героїнь, видатних спортсменів та інших осіб, визначених законодавством.

Водночас такі виплати не завжди призначають автоматично. Щоб оформити надбавку, необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують право на підвищення пенсії. Через необізнаність або відсутність звернення частина людей втрачає можливість отримувати ці кошти.

Які виплати доступні пенсіонерам після 80 років

Українці віком понад 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, можуть оформити додаткову допомогу у розмірі близько 1038 гривень.

Однак для цього необхідно підтвердити, що пенсіонер проживає самостійно та дійсно потребує догляду. Через складність процедури або нестачу інформації про необхідні документи багато людей так і не оформлюють цю виплату, пише "На пенсії".

Які гарантії передбачені для учасників бойових дій

Для учасників бойових дій діють окремі пенсійні гарантії. Зокрема, розмір їхньої пенсії не може бути нижчим за 5528 гривень. Крім того, щомісячна надбавка для таких осіб становить 648,75 гривні. Також можуть призначатися додаткові виплати за державні нагороди або інвалідність, пов’язану зі службою.

Однак сам по собі статус учасника бойових дій не гарантує автоматичного врахування всіх надбавок. Саме тому пенсіонерам рекомендують перевіряти свої пенсійні справи та уточнювати, чи внесені всі необхідні дані.

Чому пенсіонери недоотримують виплати

Причинами втрати частини пенсійних надбавок часто стають помилки під час обліку страхового стажу, неврахований статус, відсутність окремих документів або неподана заява до Пенсійного фонду. Саме тому фахівці радять регулярно перевіряти пенсійні документи та уточнювати інформацію про всі можливі доплати.

