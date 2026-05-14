Украинцы могут годами недополучать пенсию: какие надбавки не начисляются автоматически

Часть украинцев пенсионного возраста имеет право на дополнительные выплаты и надбавки, однако далеко не все они назначаются автоматически. Из-за этого люди годами могут получать меньшие суммы, даже не подозревая, что имеют право на повышение пенсии.

Для граждан, которым исполнилось 65 лет, законодательством установлен гарантированный минимальный размер пенсии. Однако такая норма действует только при наличии необходимого страхового стажа и если размер выплаты не превышает 3758 гривен. В таком случае Пенсионный фонд должен провести доплату до установленного минимума. В то же время многие пенсионеры не проверяют свои пенсионные дела и фактически недополучают средства.

Какие надбавки предусмотрены после 70 лет

Пенсионный фонд автоматически начисляет возрастные доплаты отдельным категориям пенсионеров. Размер такой надбавки зависит от возраста человека.

После достижения 70 лет доплата составляет 300 гривен. После 75 лет ее размер увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен.

Впрочем, юристы отмечают, что даже с учетом таких надбавок многим пожилым людям сложно покрывать расходы на лекарства, оплату коммунальных услуг и другие ежедневные потребности. Именно поэтому пенсионерам советуют проверять, учтены ли все возможные доплаты.

Кому доплачивают за сверхнормативный стаж

В 2026 году право на доплату за сверхнормативный стаж имеют женщины со стажем более 30 лет и мужчины, которые отработали более 35 лет.

Каждый дополнительный год работы после достижения этой нормы дает право на отдельную надбавку. Если человек продолжает работать после получения необходимого стажа, ему должны начислять доплату за каждый сверхнормативный год. Максимальный размер такой надбавки сейчас составляет до 25,95 гривны за год.

Кто имеет право на надбавку за особые заслуги

Отдельные категории пенсионеров могут получать специальные доплаты за заслуги перед государством. Речь, в частности, идет о Героях Украины, почетных донорах, матерях-героинях, выдающихся спортсменах и других лицах, определенных законодательством.

В то же время такие выплаты не всегда назначаются автоматически. Чтобы оформить надбавку, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на повышение пенсии. Из-за недостаточной осведомленности или отсутствия обращения часть людей теряет возможность получать эти средства.

Какие выплаты доступны пенсионерам после 80 лет

Украинцы старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут оформить дополнительную помощь в размере около 1038 гривен.

Однако для этого необходимо подтвердить, что пенсионер проживает самостоятельно и действительно нуждается в уходе. Из-за сложности процедуры или недостатка информации о необходимых документах многие люди так и не оформляют эту выплату, пишет «На пенсии».

Какие гарантии предусмотрены для участников боевых действий

Для участников боевых действий действуют отдельные пенсионные гарантии. В частности, размер их пенсии не может быть ниже 5528 гривен. Кроме того, ежемесячная надбавка для таких лиц составляет 648,75 гривны. Также могут назначаться дополнительные выплаты за государственные награды или инвалидность, связанную со службой.

Однако сам по себе статус участника боевых действий не гарантирует автоматического учета всех надбавок. Именно поэтому пенсионерам рекомендуют проверять свои пенсионные дела и уточнять, внесены ли все необходимые данные.

Почему пенсионеры недополучают выплаты

Причинами потери части пенсионных надбавок часто становятся ошибки при учете страхового стажа, неучтенный статус, отсутствие отдельных документов или неподанное заявление в Пенсионный фонд. Именно поэтому специалисты советуют регулярно проверять пенсионные документы и уточнять информацию обо всех возможных доплатах.

