Україна закликала ООН засудити атаку РФ на гуманітарний конвой у Херсонській області

Російські FPV-дрони атакували гуманітарний конвой ООН у Херсонській області під час доставки допомоги цивільним.

фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про атаку російських FPV-дронів на гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. За його словами, під удар потрапили співробітники ООН, зокрема представники Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, які доставляли допомогу жителям Херсона.

Сибіга зазначив, що автомобіль ООН був атакований двічі у різних місцях, і закликав ООН та держави-члени організації засудити терористичну атаку. Він також наголосив, що гуманітарні працівники забезпечували доставку медикаментів, продуктів харчування та інших необхідних речей для цивільного населення прифронтових територій.

Міністр додав, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, та подякував місцевій владі Херсона за підтримку команди ООН.

