  1. В Україні

Україна закликала ООН засудити атаку РФ на гуманітарний конвой у Херсонській області

18:15, 14 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Російські FPV-дрони атакували гуманітарний конвой ООН у Херсонській області під час доставки допомоги цивільним.
Україна закликала ООН засудити атаку РФ на гуманітарний конвой у Херсонській області
фото: МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про атаку російських FPV-дронів на гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. За його словами, під удар потрапили співробітники ООН, зокрема представники Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, які доставляли допомогу жителям Херсона.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сибіга зазначив, що автомобіль ООН був атакований двічі у різних місцях, і закликав ООН та держави-члени організації засудити терористичну атаку. Він також наголосив, що гуманітарні працівники забезпечували доставку медикаментів, продуктів харчування та інших необхідних речей для цивільного населення прифронтових територій.

Міністр додав, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, та подякував місцевій владі Херсона за підтримку команди ООН.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф МЗС Україна

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС відклала співбесіду щодо двох суддів та завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата до апеляційного суду Володимира Курила

ВККС завершила кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді апеляційного суду.

Держава буде платити пеню за кожен день затримки виплат військовим

Новий законопроєкт пропонує запровадження пені за кожен день затримки виплат військовим та автоматизацію всіх соціальних гарантій без вимагання довідок.

Ротації військовослужбовців стануть законом, а не привілеєм

Реформа мобілізації пропонує зміну підходу до проходження служби, де право на ротацію стає законодавчою гарантією з чітким математичним розрахунком 1 до 3.

ВРП повертається до розгляду справи щодо суддів Київського апеляційного суду Таміли Писаної та Костянтина Приходька

ВРП поновила строки на оскарження рішення дисциплінарної палати щодо двох суддів Київського апеляційного суду.

Бізнес на мобілізації: огляд корупційних схем ТЦК та ВЛК у судовій практиці

Чи здатна цифровізація процесів мобілізації побороти корупцію, якщо система залишає лазівки для компромісів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]