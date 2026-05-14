  В Украине

Украина призвала ООН осудить атаку РФ на гуманитарный конвой в Херсонской области

18:15, 14 мая 2026
Российские FPV-дроны атаковали гуманитарный конвой ООН в Херсонской области при доставке помощи гражданским.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об атаке российских FPV-дронов на гуманитарный конвой ООН в Херсонской области. По его словам, под удар попали сотрудники ООН, в частности, представители Управления ООН по координации гуманитарных дел в Украине, которые доставляли помощь жителям Херсона.

Сибига отметил, что автомобиль ООН был атакован дважды в разных местах, и призвал ООН и государства-члены организации осудить террористическую атаку. Он также подчеркнул, что гуманитарные работники обеспечивали доставку медикаментов, продуктов питания и других необходимых вещей гражданскому населению прифронтовых территорий.

Министр добавил, что в результате атаки никто не пострадал, и поблагодарил местные власти Херсона за поддержку команды ООН.

