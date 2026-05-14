Україна запускає механізм міжнародних компенсацій за збитки від агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4868-IX про ратифікацію Конвенції щодо створення Міжнародної компенсаційної комісії для України (законопроєкт №0371).

Ратифікація документа відкриває шлях до створення другого елементу міжнародного компенсаційного механізму, який має забезпечити відшкодування збитків, завданих агресією РФ проти України.

Передбачається, що Міжнародна компенсаційна комісія функціонуватиме як незалежний адміністративний орган у межах інституційної системи Ради Європи.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідний законопроєкт №0371 був ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

У Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування пояснили, що новостворений міжнародний орган розглядатиме заяви України, громадян та бізнесу щодо збитків, спричинених російською агресією, а також ухвалюватиме рішення про виплату компенсацій.

Таким чином формується повноцінний міжнародний компенсаційний механізм: Реєстр збитків уже забезпечує фіксацію завданих втрат, а Комісія розглядатиме подані заяви та визначатиме розміри відшкодування.

Наразі подання заяв відкрито не лише для громадян, а й для бізнесу, територіальних громад та держави. Це дає змогу фіксувати збитки на всіх рівнях — від пошкодженого приватного майна до втрат інфраструктури та державних активів.

