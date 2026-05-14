Украина запускает механизм международных компенсаций за ущерб от агрессии РФ

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4868-IX о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины (законопроект №0371).

Ратификация документа открывает путь к созданию второго элемента международного компенсационного механизма, который должен обеспечить возмещение ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Предполагается, что Международная компенсационная комиссия будет функционировать как независимый административный орган в рамках институциональной системы Совета Европы.

Как рассказывала Судебно-юридическая газета, Верховная Рада поддержала ратификацию Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующий законопроект №0371 был инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пояснили, что вновь международный орган будет рассматривать заявления Украины, граждан и бизнеса об ущербе, нанесенном российской агрессией, а также будет принимать решение о выплате компенсаций.

Таким образом, формируется полноценный международный компенсационный механизм: Реестр убытков уже обеспечивает фиксацию нанесенных потерь, а Комиссия будет рассматривать поданные заявления и определять размеры возмещения.

Подача заявлений открыта не только для граждан, но и для бизнеса, территориальных общин и государства. Это позволяет фиксировать убытки на всех уровнях – от поврежденного частного имущества до потерь инфраструктуры и государственных активов.

