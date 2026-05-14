  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украина запускает механизм международных компенсаций за ущерб от агрессии РФ

18:27, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины.
Украина запускает механизм международных компенсаций за ущерб от агрессии РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4868-IX о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины (законопроект №0371).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ратификация документа открывает путь к созданию второго элемента международного компенсационного механизма, который должен обеспечить возмещение ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Предполагается, что Международная компенсационная комиссия будет функционировать как независимый административный орган в рамках институциональной системы Совета Европы.

Как рассказывала Судебно-юридическая газета, Верховная Рада поддержала ратификацию Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующий законопроект №0371 был инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пояснили, что вновь международный орган будет рассматривать заявления Украины, граждан и бизнеса об ущербе, нанесенном российской агрессией, а также будет принимать решение о выплате компенсаций.

Таким образом, формируется полноценный международный компенсационный механизм: Реестр убытков уже обеспечивает фиксацию нанесенных потерь, а Комиссия будет рассматривать поданные заявления и определять размеры возмещения.

Подача заявлений открыта не только для граждан, но и для бизнеса, территориальных общин и государства. Это позволяет фиксировать убытки на всех уровнях – от поврежденного частного имущества до потерь инфраструктуры и государственных активов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф закон Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила собеседование по двум судьям и завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда Владимира Курило

ВККС завершила квалификационное оценивание кандидата на должность судьи апелляционного суда.

Государство будет платить пеню за каждый день задержки выплат военным

Новый законопроект предлагает введение пени за каждый день задержки выплат военнослужащим и автоматизацию всех социальных гарантий без требования справок.

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]