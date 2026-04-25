  1. В Україні

Пенсія за віком у 2026 році: що робити, якщо не вистачає кількох місяців стажу

21:34, 25 квітня 2026
У 2026 році право на пенсію за віком в Україні залежить від страхового стажу: щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.
Пенсія за віком у 2026 році: що робити, якщо не вистачає кількох місяців стажу
В Україні вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років і залежить від наявного страхового стажу. Для кожного з цих віків встановлено свої вимоги до його тривалості.

Право на пенсію визначається на момент досягнення відповідного віку.

У 2026 році, щоб вийти на пенсію, потрібно мати такий страховий стаж: у 60 років — щонайменше 33 роки, у 63 роки — від 23 років, у 65 років — від 15 років.

Якщо стажу недостатньо, пенсію за віком призначать після того, як людина набуде необхідний стаж.

Наприклад, якщо не вистачає кількох місяців, їх можна допрацювати. Після того як загальний стаж становитиме 33 роки, можна звертатися за призначенням пенсії.

Страховий стаж обчислюється до місяця, що передує зверненню за пенсією.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

