Пенсія за віком у 2026 році: що робити, якщо не вистачає кількох місяців стажу

В Україні вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років і залежить від наявного страхового стажу. Для кожного з цих віків встановлено свої вимоги до його тривалості.

Право на пенсію визначається на момент досягнення відповідного віку.

У 2026 році, щоб вийти на пенсію, потрібно мати такий страховий стаж: у 60 років — щонайменше 33 роки, у 63 роки — від 23 років, у 65 років — від 15 років.

Якщо стажу недостатньо, пенсію за віком призначать після того, як людина набуде необхідний стаж.

Наприклад, якщо не вистачає кількох місяців, їх можна допрацювати. Після того як загальний стаж становитиме 33 роки, можна звертатися за призначенням пенсії.

Страховий стаж обчислюється до місяця, що передує зверненню за пенсією.

