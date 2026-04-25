  1. В Украине

Пенсия по возрасту в 2026 году: что делать, если не хватает нескольких месяцев стажа

21:34, 25 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году право на пенсию по возрасту в Украине зависит от страхового стажа: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине возраст ухода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет и зависит от имеющегося страхового стажа. Для каждого из этих возрастов установлены свои требования к его продолжительности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Право на пенсию определяется на момент достижения соответствующего возраста.

В 2026 году, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь такой страховой стаж: в 60 лет — по меньшей мере, 33 года, в 63 года — от 23 лет, в 65 лет — от 15 лет.

Если стажа недостаточно, пенсию по возрасту назначат после того, как человек приобретет необходимый стаж.

К примеру, если не хватает нескольких месяцев, их можно доработать. После того, как общий стаж составит 33 года, можно обращаться за назначением пенсии.

Страховой стаж исчисляется до месяца, предшествующего обращению за пенсией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]