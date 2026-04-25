Пенсия по возрасту в 2026 году: что делать, если не хватает нескольких месяцев стажа

В 2026 году право на пенсию по возрасту в Украине зависит от страхового стажа: чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет стажа.

В Украине возраст ухода на пенсию составляет 60, 63 или 65 лет и зависит от имеющегося страхового стажа. Для каждого из этих возрастов установлены свои требования к его продолжительности.

Право на пенсию определяется на момент достижения соответствующего возраста.

В 2026 году, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь такой страховой стаж: в 60 лет — по меньшей мере, 33 года, в 63 года — от 23 лет, в 65 лет — от 15 лет.

Если стажа недостаточно, пенсию по возрасту назначат после того, как человек приобретет необходимый стаж.

К примеру, если не хватает нескольких месяцев, их можно доработать. После того, как общий стаж составит 33 года, можно обращаться за назначением пенсии.

Страховой стаж исчисляется до месяца, предшествующего обращению за пенсией.

