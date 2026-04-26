Новий Митний кодекс України орієнтується на 1 грудня 2027 року

Держмитслужба повідомила про завершення розробки проєкту нового Митного кодексу України та його передання на затвердження Урядом.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання Керівного комітету за участі представників Мінфіну, Держмитслужби, Генерального директорату Європейської Комісії з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD), Представництва ЄС в Україні, а також інших міжнародних експертів та представників бізнес-спільноти.

До роботи над проєктом було залучено більше 100 експертів. Наразі розпочато процедуру його затвердження Кабінетом Міністрів України з подальшим внесенням на розгляд парламенту.

«Євросоюз починається з митниці, тому це не лише гармонізація митного законодавства з митними правилами ЄС, а й важливий крок у контексті європейської інтеграції України. На сьогодні основну роботу з підготовки нового митного законодавства виконано. Ми перебуваємо на фінальній стадії, однак попереду – відповідальний етап розгляду документа у парламенті», – зазначив заступник Міністра фінансів України та головний координатор розробки проекту від Мінфіну Юрій Драганчук.

Голова Державної митної служби України Орест Мандзій подякував розробникам проєкту за фундаментальний крок у процесі імплементації європейського митного законодавства: «Проєкт цього кодифікованого акту поєднує положення Митного кодексу ЄС та відповідних регламентів із національними особливостями правового регулювання, зокрема у сфері протидії контрабанді та порушення митних правил. Це важлива основа для подальшої інтеграції України до єдиного європейського економічного та митного простору».

Сергій Звягінцев, заступник Голови Держмитслужби та головний координатор розробки проекту нового МКУ від Держмитслужби, підкреслив масштаб виконаної роботи: «Нині пишеться нова історія митної служби. Фактично створено нову основу функціонування митної системи. Разом із тим, попереду ще більш об’ємна робота з підготовки підзаконної бази, яка деталізує всі процеси, алгоритми та порядки реалізації Кодексу, обсяг якої у рази перевищуватиме сам Кодекс».

У межах підготовки проєкту в останні пів року відбувалися масштабні консультації з бізнесом. Представники 15 бізнес-асоціацій провели понад 60 засідань робочої групи, за результатами яких документ було суттєво доопрацьовано та збалансовано.

Директор Департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко озвучив очікування, що Верховна Рада України розгляне та ухвалить проєкт у двох читаннях до 1 вересня 2026 року. Набрання чинності новим Митним кодексом заплановано на 1 грудня 2027 року.

Хенрік Вітфельдт, Голова секції з економічних, соціальних політик та підтримки бізнесу Представництва ЄС в Україні, висловив сподівання, що робота Верховної Ради з ухвалення нового МКУ буде проходити конструктивно, із усвідомленням політичної ваги цього рішення для вступу України до ЄС.

Водночас Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з митних питань Програми EU4PFM, наголосив на тому, що впровадження європейського митного законодавства складається з трьох ключових фаз: окрім написання та ухвалення нового Митного кодексу України та відповідних підзаконних актів, це також розроблення, тестування та запуск відповідних ІТ систем.

За результатами засідання Керівний комітет не лише схвалив проєкт нового Митного кодексу України, але й підтримав початок підготовки змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, а також розробку підзаконних актів, необхідних для реалізації положень нового Кодексу.

