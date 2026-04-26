  1. В Україні

Новий Митний кодекс України орієнтується на 1 грудня 2027 року

16:02, 26 квітня 2026
Держмитслужба повідомила про завершення  розробки проєкту нового Митного кодексу України та його передання на затвердження Урядом.
Фото: finteco.com.ua
Відповідне рішення ухвалено під час засідання Керівного комітету за участі представників Мінфіну, Держмитслужби, Генерального директорату Європейської Комісії з питань оподаткування та митного союзу (DG TAXUD), Представництва ЄС в Україні, а також інших міжнародних експертів та представників бізнес-спільноти.

До роботи над проєктом було залучено більше 100 експертів. Наразі розпочато процедуру його затвердження Кабінетом Міністрів України з подальшим внесенням на розгляд парламенту.

«Євросоюз починається з митниці, тому це не лише гармонізація митного законодавства з митними правилами ЄС, а й важливий крок у контексті європейської інтеграції України. На сьогодні основну роботу з підготовки нового митного законодавства виконано. Ми перебуваємо на фінальній стадії, однак попереду – відповідальний етап розгляду документа у парламенті», – зазначив заступник Міністра фінансів України та головний координатор розробки проекту від Мінфіну Юрій Драганчук.

Голова Державної митної служби України Орест Мандзій подякував розробникам проєкту за фундаментальний крок у процесі імплементації європейського митного законодавства: «Проєкт цього кодифікованого акту поєднує положення Митного кодексу ЄС та відповідних регламентів із національними особливостями правового регулювання, зокрема у сфері протидії контрабанді та порушення митних правил. Це важлива основа для подальшої інтеграції України до єдиного європейського економічного та митного простору».

Сергій Звягінцев, заступник Голови Держмитслужби та головний координатор розробки проекту нового МКУ від Держмитслужби, підкреслив масштаб виконаної роботи: «Нині пишеться нова історія митної служби. Фактично створено нову основу функціонування митної системи. Разом із тим, попереду ще більш об’ємна робота з підготовки підзаконної бази, яка деталізує всі процеси, алгоритми та порядки реалізації Кодексу, обсяг якої у рази перевищуватиме сам Кодекс».

У межах підготовки проєкту в останні пів року відбувалися масштабні консультації з бізнесом. Представники 15 бізнес-асоціацій провели понад 60 засідань робочої групи, за результатами яких документ було суттєво доопрацьовано та збалансовано.

Директор Департаменту митної політики Мінфіну Олександр Москаленко озвучив очікування, що Верховна Рада України розгляне та ухвалить проєкт у двох читаннях до 1 вересня 2026 року. Набрання чинності новим Митним кодексом заплановано на 1 грудня 2027 року.

Хенрік Вітфельдт, Голова секції з економічних, соціальних політик та підтримки бізнесу Представництва ЄС в Україні, висловив сподівання, що робота Верховної Ради з ухвалення нового МКУ буде проходити конструктивно, із усвідомленням політичної ваги цього рішення для вступу України до ЄС.

Водночас Вітяніс Алішаускас, міжнародний експерт з митних питань Програми EU4PFM, наголосив на тому, що впровадження європейського митного законодавства складається з трьох ключових фаз: окрім написання та ухвалення нового Митного кодексу України та відповідних підзаконних актів, це також розроблення, тестування та запуск відповідних ІТ систем.

За результатами засідання Керівний комітет не лише схвалив проєкт нового Митного кодексу України, але й підтримав початок підготовки змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, а також розробку підзаконних актів, необхідних для реалізації положень нового Кодексу.

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

