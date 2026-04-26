Новый Таможенный кодекс Украины ориентируется на 1 декабря 2027 года

Гостаможслужба сообщила о завершении разработки проекта нового Таможенного кодекса Украины и его передаче на утверждение Правительством.

Фото: finteco.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соответствующее решение принято во время заседания Управляющего комитета с участием представителей Минфина, Гостаможслужбы, Генерального директората Европейской Комиссии по налогообложению и таможенному союзу (DG TAXUD), Представительства ЕС в Украине, а также других международных экспертов и представителей бизнес-сообщества.

К работе над проектом были привлечены более 100 экспертов. Начата процедура его утверждения Кабинетом Министров Украины с последующим внесением на рассмотрение парламентом.

«Евросоюз начинается с таможни, потому это не только гармонизация таможенного законодательства с таможенными правилами ЕС, но и важный шаг в контексте европейской интеграции Украины. На сегодняшний день основная работа по подготовке нового таможенного законодательства выполнена. Мы находимся на финальной стадии, однако впереди ответственный этап рассмотрения документа в парламенте», – отметил заместитель Министра финансов Украины и главный координатор разработки проекта от Минфина Юрий Драганчук.

Председатель Гостаможслужбы Орест Мандзий поблагодарил разработчиков проекта за фундаментальный шаг в процессе имплементации европейского таможенного законодательства: «Проект этого кодифицированного акта объединяет положения Таможенного кодекса ЕС и соответствующих регламентов с национальными особенностями правового регулирования, в частности в сфере противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил. Это важная основа для дальнейшей интеграции Украины в единое европейское экономическое и таможенное пространство».

Сергей Звягинцев, заместитель Председателя Гостаможслужбы и главный координатор разработки проекта нового ТКУ от Гостаможслужбы, подчеркнул масштаб проделанной работы: «Сейчас пишется новая история таможенной службы. Фактически создана новая основа функционирования таможенной системы. Вместе с тем впереди еще более объемная работа по подготовке подзаконной базы, которая детализирует все процессы, алгоритмы и порядки реализации Кодекса, объем которой в разы будет превышать сам Кодекс».

В рамках подготовки проекта в последние полгода проходили масштабные консультации с бизнесом. Представители 15 бизнес-ассоциаций провели более 60 заседаний рабочей группы, по результатам которых документ был существенно доработан и сбалансирован.

Директор Департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко озвучил ожидание, что Верховная Рада Украины рассмотрит и примет проект в двух чтениях до 1 сентября 2026 года. Вступление в силу нового Таможенного кодекса запланировано на 1 декабря 2027 года.

Хенрик Витфельдт, Глава секции по экономическим, социальным политикам и поддержке бизнеса Представительства ЕС в Украине, выразил надежду, что работа Верховной Рады по принятию нового ТКУ будет проходить конструктивно, с осознанием политического веса этого решения для вступления Украины в ЕС.

В то же время Витянис Алишаускас, международный эксперт по таможенным вопросам Программы EU4PFM, отметил, что внедрение европейского таможенного законодательства состоит из трех ключевых фаз: кроме написания и принятия нового Таможенного кодекса Украины и соответствующих подзаконных актов, это также разработка, тестирование и запуск соответствующих ИТ систем.

По результатам заседания Управляющий комитет не только одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины, но и поддержал начало подготовки изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты, а также разработку подзаконных актов, необходимых для реализации положений нового Кодекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.