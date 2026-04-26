«Нові правила під час воєнного стану» від банків — українців попередили про шахраїв

Правоохоронці дали декілька порад, як вберегтися від шахраїв.

Фото: newch.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що шахраї, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських карток. Вони можуть робити звінки від імені представників банків та говорити: «Вашу карту заблоковано», «з вашого рахунку хочуть списати гроші», «нові правила під час воєнного стану».

«Як тільки невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки та термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у СМС, знайте — це шахраї», - заявили у поліції.

Також правоохоронці дали декілька порад, як вберегтися від такого виду шахрайства:

- ніколи нікому не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS-повідомленні;

- у разі таких телефонних дзвінків покладіть слухавку;

- зателефонуйте на контактний номер банку та з’ясуйте чи дійсно відбувалася "атака" на вашу картку та чи потрібно її перевипустити;

- якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі — негайно заблокуйте картку;

- повідомте про подію за номером 102!

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.