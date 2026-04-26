  В Україні

«Нові правила під час воєнного стану» від банків — українців попередили про шахраїв

23:27, 26 квітня 2026
Правоохоронці дали декілька порад, як вберегтися від шахраїв.
«Нові правила під час воєнного стану» від банків — українців попередили про шахраїв
Фото: newch.tv
Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що шахраї, які представляються співробітниками банку, використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських карток. Вони можуть робити звінки від імені представників банків та говорити: «Вашу карту заблоковано», «з вашого рахунку хочуть списати гроші», «нові правила під час воєнного стану».

«Як тільки невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки та термін її дії або ж ввести пароль, який надійшов у СМС, знайте — це шахраї», - заявили у поліції.

Також правоохоронці дали декілька порад, як вберегтися від такого виду шахрайства:

- ніколи нікому не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS-повідомленні;

- у разі таких телефонних дзвінків покладіть слухавку;

- зателефонуйте на контактний номер банку та з’ясуйте чи дійсно відбувалася "атака" на вашу картку та чи потрібно її перевипустити;

- якщо випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі — негайно заблокуйте картку;

- повідомте про подію за номером 102!

Національна поліція

