«Новые правила во время военного положения» от банков — украинцев предупредили о мошенниках

Правоохранители дали несколько советов, как уберечься от мошенников.

Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к банковским картам. Они могут звонить от имени представителей банков и говорить: «Ваша карта заблокирована», «с вашего счета пытаются списать деньги», «новые правила во время военного положения».

«Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обратной стороне карты и срок ее действия или же ввести пароль, который пришел в СМС, знайте — это мошенники», — заявили в полиции.

Также правоохранители дали несколько советов, как уберечься от такого вида мошенничества:

никогда никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, которые приходят в SMS-сообщении;

в случае таких телефонных звонков положите трубку;

позвоните на контактный номер банка и уточните, действительно ли происходила «атака» на вашу карту и нужно ли ее перевыпустить;

если вы случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли — немедленно заблокируйте карту;

сообщите о происшествии по номеру 102!

