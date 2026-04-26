«Новые правила во время военного положения» от банков — украинцев предупредили о мошенниках
Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к банковским картам. Они могут звонить от имени представителей банков и говорить: «Ваша карта заблокирована», «с вашего счета пытаются списать деньги», «новые правила во время военного положения».
«Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обратной стороне карты и срок ее действия или же ввести пароль, который пришел в СМС, знайте — это мошенники», — заявили в полиции.
Также правоохранители дали несколько советов, как уберечься от такого вида мошенничества:
- никогда никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, которые приходят в SMS-сообщении;
- в случае таких телефонных звонков положите трубку;
- позвоните на контактный номер банка и уточните, действительно ли происходила «атака» на вашу карту и нужно ли ее перевыпустить;
- если вы случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли — немедленно заблокируйте карту;
- сообщите о происшествии по номеру 102!
