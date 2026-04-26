«Новые правила во время военного положения» от банков — украинцев предупредили о мошенниках

23:27, 26 апреля 2026
Правоохранители дали несколько советов, как уберечься от мошенников.
Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, используют различные способы, чтобы получить доступ к банковским картам. Они могут звонить от имени представителей банков и говорить: «Ваша карта заблокирована», «с вашего счета пытаются списать деньги», «новые правила во время военного положения».

«Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обратной стороне карты и срок ее действия или же ввести пароль, который пришел в СМС, знайте — это мошенники», — заявили в полиции.

Также правоохранители дали несколько советов, как уберечься от такого вида мошенничества:

  • никогда никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, которые приходят в SMS-сообщении;
  • в случае таких телефонных звонков положите трубку;
  • позвоните на контактный номер банка и уточните, действительно ли происходила «атака» на вашу карту и нужно ли ее перевыпустить;
  • если вы случайно сообщили мошеннику реквизиты карты и пароли — немедленно заблокируйте карту;
  • сообщите о происшествии по номеру 102!

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

