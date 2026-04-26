  1. В Україні

Окуляри чи лінзи за кермом – як у посвідченні водія фіксується стан зору

21:22, 26 квітня 2026
Медична довідка визначає, у якому вигляді дозволено керувати авто.
У сервісних центрах МВС роз’яснили, що під час оформлення посвідчення водія ключову роль відіграє медична довідка. Якщо за її результатами встановлено необхідність корекції зору, ця інформація обов’язково фіксується у документі у вигляді спеціальних кодів.

Зокрема, використовуються такі позначення:

  • 01 керування в окулярах;
  • 02 керування в контактних лінзах;
  • 06 керування як в окулярах, так і в контактних лінзах.

Якщо в медичній довідці зазначено, що водій має керувати транспортним засобом в окулярах, рекомендується робити фото для посвідчення саме в них. У разі користування контактними лінзами це також має бути зафіксовано в медичному висновку, після чого відповідна відмітка вноситься до посвідчення водія.

Окремо в Сервісних центрах МВС наголошують, що під час обміну посвідчення водія слід оновлювати дані про стан здоров’я. Якщо зір змінився, це потрібно відобразити в новій медичній довідці, щоб уникнути неточностей у документах.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

