Окуляри чи лінзи за кермом – як у посвідченні водія фіксується стан зору

Медична довідка визначає, у якому вигляді дозволено керувати авто.

У сервісних центрах МВС роз’яснили, що під час оформлення посвідчення водія ключову роль відіграє медична довідка. Якщо за її результатами встановлено необхідність корекції зору, ця інформація обов’язково фіксується у документі у вигляді спеціальних кодів.

Зокрема, використовуються такі позначення:

01 керування в окулярах;

02 керування в контактних лінзах;

06 керування як в окулярах, так і в контактних лінзах.

Якщо в медичній довідці зазначено, що водій має керувати транспортним засобом в окулярах, рекомендується робити фото для посвідчення саме в них. У разі користування контактними лінзами це також має бути зафіксовано в медичному висновку, після чого відповідна відмітка вноситься до посвідчення водія.

Окремо в Сервісних центрах МВС наголошують, що під час обміну посвідчення водія слід оновлювати дані про стан здоров’я. Якщо зір змінився, це потрібно відобразити в новій медичній довідці, щоб уникнути неточностей у документах.

