Очки или линзы за рулем — как в водительском удостоверении фиксируется состояние зрения

Медицинская справка определяет, в каком виде разрешено управлять автомобилем.

В сервисных центрах МВД разъяснили, что при оформлении водительского удостоверения ключевую роль играет медицинская справка. Если по ее результатам установлена необходимость коррекции зрения, эта информация обязательно фиксируется в документе в виде специальных кодов.

В частности, используются следующие обозначения:

01.01 управление в очках;

01.02 управление в контактных линзах;

01.06 управление как в очках, так и в контактных линзах.

Если в медицинской справке указано, что водитель должен управлять транспортным средством в очках, рекомендуется делать фото для удостоверения именно в них. В случае использования контактных линз это также должно быть зафиксировано в медицинском заключении, после чего соответствующая отметка вносится в водительское удостоверение.

Отдельно в Сервисных центрах МВД отмечают, что при обмене водительского удостоверения следует обновлять данные о состоянии здоровья. Если зрение изменилось, это нужно отразить в новой медицинской справке, чтобы избежать неточностей в документах.

