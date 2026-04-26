Україна та ЄБРР підписали угоду на 30 млн євро для відновлення конфайнменту ЧАЕС

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що кошти підуть на перший етап відновлення пошкодженого об’єкта ядерної безпеки.

Під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки розпочато мобілізацію коштів на відновлення Нового безпечного конфайнменту. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

За попередніми оцінками, вартість відновлення та посилення безпеки конфайнменту після удару російського дрона в лютому 2025 року становить близько 500 млн євро.

У межах конференції підписано угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 30 млн євро. Ці кошти спрямовуються на перший етап відновлення — оцінку пошкоджень, розробку технічних рішень і проєктування, що дає змогу розпочати необхідні роботи та завчасно закуповувати обладнання.

Також міжнародні партнери взяли на себе перші фінансові зобов’язання майже на 100 млн євро. Вони будуть спрямовані на відновлення безпечного конфайнменту ЧАЕС і посилення ядерної безпеки в Україні.

За підсумками конференції ухвалено спільну заяву, якою країни-партнери підтримали намір України залучити необхідні ресурси для відновлення конфайнменту. До заяви приєдналися 24 держави.

