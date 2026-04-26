Украина и ЕБРР подписали соглашение на 30 млн евро для восстановления конфайнмента ЧАЭС

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что средства пойдут на первый этап восстановления поврежденного объекта ядерной безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности начата мобилизация средств на восстановление Нового безопасного конфайнмента. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

По предварительным оценкам, стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента после удара российского дрона в феврале 2025 года составляет около 500 млн евро.

В рамках конференции подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 30 млн евро. Эти средства направляются на первый этап восстановления — оценку повреждений, разработку технических решений и проектирование, что позволяет начать необходимые работы и заблаговременно закупать оборудование.

Также международные партнеры взяли на себя первые финансовые обязательства почти на 100 млн евро. Они будут направлены на восстановление безопасного конфайнмента ЧАЭС и укрепление ядерной безопасности в Украине.

По итогам конференции принято совместное заявление, в котором страны-партнеры поддержали намерение Украины привлечь необходимые ресурсы для восстановления конфайнмента. К заявлению присоединились 24 государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.