Украина и ЕБРР подписали соглашение на 30 млн евро для восстановления конфайнмента ЧАЭС

21:51, 26 апреля 2026
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что средства пойдут на первый этап восстановления поврежденного объекта ядерной безопасности.
Во время Международной Чернобыльской конференции по вопросам восстановления и ядерной безопасности начата мобилизация средств на восстановление Нового безопасного конфайнмента. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

По предварительным оценкам, стоимость восстановления и усиления безопасности конфайнмента после удара российского дрона в феврале 2025 года составляет около 500 млн евро.

В рамках конференции подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 30 млн евро. Эти средства направляются на первый этап восстановления — оценку повреждений, разработку технических решений и проектирование, что позволяет начать необходимые работы и заблаговременно закупать оборудование.

Также международные партнеры взяли на себя первые финансовые обязательства почти на 100 млн евро. Они будут направлены на восстановление безопасного конфайнмента ЧАЭС и укрепление ядерной безопасности в Украине.

По итогам конференции принято совместное заявление, в котором страны-партнеры поддержали намерение Украины привлечь необходимые ресурсы для восстановления конфайнмента. К заявлению присоединились 24 государства.

Европа Украина энергетика АЭС Чернобыль

